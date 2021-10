Nuevas opciones de parking en Barcelona-Sants gracias a Parkimeter Emprendedores de Hoy

Si no se quiere pagar un precio muy alto, encontrar parking en Barcelona Sants o cerca de la zona se establece como una tarea complicada debido a que la estación de tren de Barcelona-Sants es un lugar muy concurrido porque muchas personas viajan desde allí a diario.

Sin embargo, ahora gracias a la nueva tecnología y a los servicios de Parkimeter, los usuarios podrán encontrar sitio para estacionar fácilmente. Se trata de una aplicación móvil que permite buscar, comparar y reservar una plaza de aparcamiento en cualquier punto de la ciudad de forma sencilla y rápida.

Comparar y reservar parkings de manera sencilla En todas las grandes ciudades de España, encontrar una plaza de parking es muy difícil y la tarea se complica si se necesita dejar el coche en una zona céntrica. De hecho, las personas acostumbran a dedicar largos periodos de tiempo intentando dejar el coche en estos lugares, sin mucho éxito.

Por esta razón Parkimeter, una plataforma disponible tanto en la web como en la aplicación para Android e iOS permite a los usuarios buscar y comparar parkings en cualquier parte de Barcelona y reservarlos al momento.

Por ejemplo, si el conductor está interesado en aparcar en Barcelona-Sants, con Parkimeter podrá ver a través de un mapa interactivo los parkings más cercanos, sus características y el precio que costaría estacionar allí. Una vez seleccionado el aparcamiento, la reserva se realizará en menos de dos minutos. Después, solo tendrá que dirigirse al parking seleccionado y aparcar, sin esperas ni pérdidas de tiempo.

¿Cómo funciona Parkimeter? Reservar una plaza de parking en Barcelona- Sants o cualquier otro lugar de la ciudad con la aplicación de Parkimeter es muy fácil, solo se deben seguir los siguientes pasos.

En primer lugar, lo primero que se tiene que hacer es indicar en el buscador de su app o web el nombre o la dirección del sitio en el que quiere aparcar, el día y hora de entrada y salida, y realizar la búsqueda. Después, se mostrarán los parkings disponibles junto a su precio, lo cual permite al usuario comparar y escoger el que mejor se adapte a sus necesidades.

Una vez elegida la plaza, el pago se puede realizar con tarjeta de débito o crédito MasterCard o Visa a través de la web o app móvil. Cuando se verifique el pago, se enviará al correo del usuario un comprobante con el código de reserva que tendrá que mostrar (si lo requiere el personal) en el parking.

Gracias a la tecnología y a las facilidades que ofrece Parkimeter, encontrar aparcamiento en Barcelona ya no será un problema ni una pérdida de tiempo. Para obtener más información o reservar una plaza de aparcamiento se puede acceder a su página web o descargar la app.

