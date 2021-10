Tratamientos con ácido hialurónico en la Clínica del Dr. Carlos Zito Emprendedores de Hoy

miércoles, 6 de octubre de 2021, 19:00 h (CET)

En la actualidad, en el sector de la medicina estética, el ácido hialurónico es un componente muy empleado por su versatilidad y por las posibilidades que ofrece para obtener buenos resultados de manera segura.

El Dr. Carlos Zito es un médico con más de 15 años de experiencia en medicina y los últimos 6 dedicados a la estética facial y los tratamientos antiedad. A lo largo de su carrera, ha logrado excelentes resultados en multitud de clientes satisfechos que dan testimonio de su profesionalidad y excelencia, siendo el ácido hialurónico uno de los principales protagonistas.

Combatir la edad gracias al ácido hialurónico En primer lugar, hay que resaltar que el ácido hialurónico se utiliza en una gran variedad de tratamientos estéticos diferentes. Se trata de un componente que es producido de manera natural por el cuerpo. Con el paso del tiempo este componente disminuye, causando ciertas consecuencias en las personas a nivel estético. No obstante, su aplicación en tratamientos de medicina estética es capaz de ayudar a combatir estos signos de la edad de una manera totalmente segura. Algunas de las posibilidades que ofrece el ácido hialurónico son: aumentar el volumen de los labios, eliminar ojeras, mejorar ciertas arrugas, armonizar el rostro y muchas posibilidades más.

Aunque el umbral del dolor puede variar según cada paciente, por lo general suele ser un dolor leve.

Especialista en tratamientos estéticos con ácido hialurónico En la clínica del Dr. Carlos Zito se llevan a cabo diferentes tipos de tratamientos faciales, en los cuales la mayoría tienen como protagonista al ácido hialurónico.

Uno de ellos es el tratamiento de relleno de los surcos nasogenianos, que no son más que las líneas que descienden desde las zonas laterales de la nariz hasta las comisuras de los labios. Gracias a la inyección de dosis precisas de ácido hialurónico, se restaura el volumen perdido, se suaviza la apariencia de los surcos y se logra mejorar la apariencia de la zona. Otro de los tratamientos en auge es el de soporte labial, que consiste en inyecciones de ácido hialurónico en el espacio entre el labio inferior y el mentón. Esto permite fortalecer el punto de apoyo y ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro de la zona.

Para reservar una cita con el Dr. Carlos Zito y recibir asesoramiento para diseñar un plan a medida, únicamente hay que entrar en su página web donde se encuentra su formulario y contactar por los otros medios directos, como WhatsApp.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.