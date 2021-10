Máster Full Stack Developer, una profesión con mucho futuro Emprendedores de Hoy

miércoles, 6 de octubre de 2021, 17:24 h (CET)

El mercado tecnológico evoluciona a un ritmo imparable y, consecuentemente, la oferta laboral no hace más que aumentar.

Uno de los perfiles con una mayor trayectoria es el de Desarrollador Full Stack, alguien que conoce tanto el Front End como el Back End y que aporta una visión global en el desarrollo, la gestión y el control de los productos digitales.

No es de extrañar que sea una de las posiciones más deseadas por los futuros empleados, ya que el sueldo medio en España se sitúa entre los 30.000 y los 50.000€ anuales, un salario por encima de la media que permite vivir de manera cómoda.

Formación en Full Stack Developer No todos los programas capacitan a las personas para llegar a desenvolverse en este entorno, ya que se trata de una posición eminentemente práctica. Por eso, a la hora de formarse, es imprescindible escoger una alternativa que, además de la teoría, brinde la posibilidad de participar en proyectos reales.

Según palabras de diversos seleccionadores de Recursos Humanos, es muy difícil encontrar desarrolladores Full Stack que estén realmente preparados para aplicar sus conocimientos en el terreno de juego. Si bien muchos poseen una buena formación universitaria o postuniversitaria en áreas como la informática o la programación, pocos son aptos para enfrentarse a ello en el día a día.

De hecho, en la mayoría de los procesos de selección se acostumbra a valorar un caso práctico, y el resultado es que el 90% de los candidatos no sabe afrontarlo. Así es como las personas continúan sin trabajo a pesar de haberse estado formando durante años. Al final, las empresas buscan trabajadores con unas determinadas características, a la vez que existe una demanda capacitada para especializarse en un área con oportunidades de empleo y carrera. La combinación perfecta, ¿verdad?

Máster en Full Stack Developer, reconocido por la Universidad Antonio de Nebrija Así fue como Naxer, una escuela tecnológica que nació en el año 1996, creó el Máster en Full Stack Developer, una formación 100% online que cuenta con el reconocimiento de la Universidad Antonio de Nebrija.

La verdadera diferencia radica en que, una vez finalizado, los estudiantes tienen la posibilidad de firmar un convenio de prácticas durante tres meses con Getronics, una multinacional tecnológica de primer nivel. Además, y dado que no todas las personas tienen la ocasión de desplazarse, estas prácticas pueden cursarse a distancia, siempre junto a expertos en activo que actúan, a su vez, como tutores. De este modo, el alumnado comienza a trabajar en remoto, una modalidad muy extendida en este sector.

Tras su estancia, estos profesionales están preparados para desenvolverse en el mercado laboral con todas las garantías. Teniendo en cuenta que Getronics es una compañía en continuo crecimiento, existe la opción de pasar de un contrato en prácticas a uno laboral, además de formar parte de su bolsa de empleo. Las cifras hablan por sí solas, y es que se registra un 70% de empleabilidad posterior entre los alumnos que realizan las prácticas.

Como conclusión, el contacto con proyectos reales y el día a día de una empresa marca la diferencia de cara a las posibilidades de empleo y en Naxer tienen experiencia sobre ello, solamente hay que solicitar información.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.