Gonzalo García-Pelayo recibe el premio a su trayectoria profesional y 'underground' en el Festival Moments

miércoles, 6 de octubre de 2021, 13:19 h (CET) La extensa trayectoria cinematográfica de Gonzalo García-Pelayo se inició en los años 70. El director, lejos de parar, se enfrenta a nuevos retos en 2021-2022 con el rodaje de 7 películas en doce meses. El Festival Moments 2021 rinde homenaje a su trayectoria renacentista y 'underground' este sábado 9 de octubre en La Carbonería (Sevilla), en un encuentro muy especial con la participación de Ignacio Díaz Pérez Cineasta de culto y hombre polifacético, Gonzalo García-Pelayo ha sido a lo largo de su vida locutor, presentador de televisión, productor musical, escritor y jugador profesional de ruleta y póquer, entre otras cosas.

Produjo 150 discos con su sello discográfico Serie Gong, fundado en 1974, entre ellos títulos de Víctor Jara, Pablo Milanés, Triana, Gualberto, Lole y Manuel y María Jiménez, siendo una figura clave para el rock andaluz. En los 90 se hizo célebre al diseñar un método legal para ganar en las mesas de ruleta de los casinos (cuya historia se relata en el film The Pelayos, de Eduard Cortés).

Como cineasta, ha dirigido la fundamental y rara pieza de autor Vivir en Sevilla, además de Manuela (1975), con Charo López y Fernando Rey, Intercambio de parejas frente al mar (1978), Corridas de alegría (1982) y Rocío y José (1982). Después de ser homenajeado en el SEFF 2012 y de ser objeto de una retrospectiva en la Viennale 2013, dirige Alegrías de Cádiz (2013), Niñas (2014), Copla y Amo que te amen (2015) y Todo es de color (2016).

7 películas en 12 meses… y una editorial

Sí. Así es. Imparable, Gonzalo ha embarcado en uno de los más ambiciosos proyectos: rodar 7 películas en doce meses. De estas, la primera, Dejen de prohibir que no alcanzo a desobedecer todo, se rodó en Sevilla en primavera; la segunda, Ainur, se ha rodado en Kazajistán este pasado verano; y acaba de terminar el rodaje de la tercera, Así se rodó Carne Quebrada, por casi toda la geografía española.

De cada una de estas siete películas habrá un making off y, además, García -Pelayo presentó en la pasada edición del Festival de Cine de Málaga su proyecto El año de las 7 películas, un documental que aglutina los siete rodajes.

Pero el aporte de Gonzalo García-Pelayo a la cultura no termia en el cine. Además de autor de libros tan conocidos como ¡Buenos días, energía!, La fabulosa historia de los Pelayos o Aprende a jugar al póquer con los Pelayo en internet, García-Pelayo celebra este mes de octubre un aniversario muy especial: su editorial Serie Gong cumple un año.

Sobre Gonzalo García-Pelayo

Día: sábado 9 de octubre

Lugar: La Carbonería, Sevilla.

Hora: 19.00 h.

