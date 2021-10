Don Felipe VI: "España es un destino muy atractivo para los nómadas digitales" Comunicae

miércoles, 6 de octubre de 2021, 12:42 h (CET) S.M. el Rey, Don Felipe VI, ha destacado "las magníficas infraestructuras tecnológicas con que cuenta España" y "la mentalidad abierta al cambio de nuestra sociedad" en la inauguración de la nueva edición de South Summit S.M. el Rey Don Felipe VI ha sido el encargado de inaugurar, esta mañana, una nueva edición de South Summit, el encuentro de startups referente en el ecosistema emprendedor. Su Majestad ha destacado el valor de España como destino para startups y emprendedores de todo el mundo, poniendo en valor el “atractivo de nuestro país para nómadas digitales y numerosos profesionales que trabajan en el sector de forma remota”.

Don Felipe VI también ha destacado las “magníficas infraestructuras tecnológicas, el rápido despliegue del 5G y la gran proliferación de centros de datos de gran capacidad” en España. Pero, especialmente, “la mentalidad abierta al cambio que caracteriza a nuestra sociedad y que se articula en una amplísima red de centros de formación, parques tecnológicos, incubadoras y aceleradoras”.

En este sentido, Su Majestad ha querido dar las gracias a todos los emprendedores reunidos en #SouthSummit21 “porque contribuyen a hacer una sociedad mejor y a que España sea hoy un país innovador”.

South Summit 2021 powered by IE University, en colaboración con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ha sido co-organizado por el Ayuntamiento de Madrid y cuenta con partners como BBVA, Telefónica, Endesa y BStartup de Banco Sabadell.

No ha faltado tampoco la presencia institucional del Gobierno de España y de la Comunidad de Madrid, representados por la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y José Luis Martínez-Almeida, Alcalde de Madrid, quienes han recibido a S.M. el Rey en este acto.

Durante la inauguración, María Benjumea, fundadora de Spain Startup-South Summit, ha apuntado que “no solo el emprendimiento es clave para el desarrollo económico, apostar por el planeta es igual de determinante para todos. Si hay una comunidad que puede conseguir ambos objetivos, es la comunidad de las startups, de los emprendedores, de los innovadores”.

En la inauguración también han estado presentes: Diego del Alcázar, fundador de IE University; Salvador Estevan, Director General de Digitalización e Inteligencia Artificial; Francisco Polo, Alto Comisionado para España Nación Emprendedora; Javier Fernández-Lasquetty, Consejero de Economía de la Comunidad de Madrid; Begoña Villacís, Vicealcaldesa de Madrid; Eduardo Leite, Governador de Rio Grande Do Sul (Brasil); Sebastião Melo, Prefeito de Porto Alegre (Brasil); Antonio Garamendi, Presidente de CEOE; José Luis Bonet, Presidente de la Cámaras de España; Carlos Torres Vila, Presidente de BBVA; José María Álvarez-Pallete, Presidente de Telefónica, y Carlos Ventura, Director General y Director de Banca de Empresas y Red, Banco Sabadell.

Durante esta primera mañana de #SouthSummit21 han tenido lugar dos interesantes charlas. La primera de ellas ha estado protagonizada por Robin Chase, fundadora de la compañía de carsharing Zipcar, una de las primeras compañías de la economía colaborativa del mundo, quien ha expuesto cómo se puede crear un mundo en el que sí se quiera vivir, destacando que “cada uno de nosotros cuenta con una educación y una experiencia personal para hacer de este mundo un lugar mejor. Necesitamos acelerar el proceso de evolución hacia la sostenibilidad, sin llegar a una revolución”.

Tras esto, se ha celebrado uno de los primeros paneles de esta edición en el que han participado aquellas startups que han cambiado el paradigma en España. Moderado por Sergio Martín, periodista de TVE, en él han participado: Carlota Pi, Co-Founder & Executive President de HolaLuz; Esteban Granero, CEO de Olocip; Ana Maiques, CEO de Neuroelectrics, y Cristóbal Viedma, Founder & CEO de LingoKids. Todos ellos han hablado sobre la importancia de la sostenibilidad a la hora de crear nuevos proyectos empresariales, destacando la importancia de “llegar a un compromiso verdadero y honesto con la sostenibilidad para todos nosotros y para las generaciones futuras”.

