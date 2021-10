Mabel Laguna, la instructora de mindfulness en Málaga, también destaca por sus clases de mindfulness online Emprendedores de Hoy

martes, 5 de octubre de 2021, 19:00 h (CET)

El mindfulness es la habilidad que tiene alguien para estar en atención plena, prestando atención de una manera especial a la experiencia presente. Esta habilidad permite ver con claridad la experiencia interna para así poder gestionarla mejor.

Sin embargo, es una práctica constante, es decir, para sentir los beneficios no basta con practicar una o dos veces, se debe incorporar en el día a día. Por esta razón, los grupos de mindfulness online son la mejor opción para hacerlo desde cualquier lugar, sin excusas de tiempo y aprovechar, así, todos sus beneficios.

Esta reconocida instructora de Málaga brinda clases de mindfulness online a personas de toda España, con el fin de incorporar en sus vidas este nuevo concepto. De esta forma, les permite lograr un mayor desarrollo personal y bienestar.

Encontrar la paz interior con los programas online de la profesional Mabel Mindfulness En ocasiones, las personas se quedan estancadas en el pasado o reflexionan constantemente acerca del futuro, esta es una tendencia de la mente que impide centrarse en lo importante, es decir, en el presente y que, además, les mantiene enredadas en emociones desagradables.

Por esta razón, MabelLaguna mediante sus cursos de mindfulness online acompaña a los alumnos a comprender cómo funciona la mente, las emociones y cómo gestionarlas de manera adecuada.

Actualmente, estas prácticas online están incluidas en un programa intensivo de 8 semanas, con sesiones semanales de dos horas, que se pueden ver en su página web. Durante esas 8 semanas, esta profesional explica la teoría y la práctica necesaria para ir comprendiendo, practicando e incorporando mindfulness en el día a día de una manera clara y sencilla.

Además, en este programa, Mabel trabaja conceptos como la aceptación hacia uno mismo y hacia lo que le ocurre en su interior. Dentro de las tendencias actuales en psicología, el trabajo de la aceptación está tomando mayor protagonismo en los últimos años. Aceptarse a uno mismo y mejorar las circunstancias que toca vivir con mayor amabilidad es la clave para vivir una vida con mayor bienestar y paz.

La importancia de prestar atención al interior Durante las sesiones de mindfulness, las personas aprenden a tomar consciencia de lo que sucede en su interior con mayor claridad. Aprenden a identificar sus sensaciones, emociones y pensamientos y a observarlossin emitir juicios, aceptando lo que aparece momento a momento.

De esta manera, el practicante de mindfulness consigue abrazar todos los aspectos de sí mismo, incluyendo los que no gustan y se suelen rechazar. Esto es fundamental para que la persona logre la autoaceptación, se conozca mejor y adopte una actitud más amable y comprensiva con ella misma. Mabel Laguna, en su programa online de 8 semanas, trabaja todos estos aspectos.

Como resultado, el alumno consigue un mayor desarrollo personal que se verá reflejado de forma positiva en el trabajo, las relaciones de pareja, la familia, los amigos, etc.

En conclusión, Mabel Laguna enseña a sus alumnos que el individuo debe aprender a relacionarse con sus pensamientos y emociones presentes y les ayuda a aceptarse para lograr avanzar en todos los aspectos de su vida. De hecho, sus programas de mindfulness online están ayudando a muchas personas a alcanzar la felicidad para poder vivir una vida sana y plena.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.