Muchos famosos están combinando sus looks con las gafas de SunBahs

martes, 5 de octubre de 2021, 15:21 h (CET)

Las gafas de sol de la marca SunBahs llegaron al mercado para revolucionarlo con sus diseños, colores y formas. De hecho, ya son muchos los famosos que usan SunBahs para complementar sus looks diarios e incluso los más elegantes.

Esto se puede observar en las redes sociales, en las cuales se encuentran multitud de influencers, actores, actrices y modelos luciendo algunos de los modelos que ofrece la marca. Esto ha sido gracias a la calidad que garantiza la marca tanto en cristales como en montaduras, creando un complemento ideal para cualquier estilo.

SunBahs, las gafas demandadas por los famosos SunBahs es una marca que ha llamado la atención de muchas personas famosas en España gracias a los diseños que presenta. Entre las personalidades más destacadas están, por ejemplo, las actrices Itziar Fay, Lara Dibildos y Sandra Quiles. Sin embargo, también se puede mencionar a la modelo Verónica Hidalgo, a la periodista Alexia Rivas o al torero Antonio Canales, entre otros.

Todos ellos han mostrado, a través de sus redes y otros medios, su fascinación por estas gafas, apostando por usar modelos como las SunBahs París o las Milán. Estas últimas son muy demandadas y usadas por personas reconocidas, ya que sirven tanto para mujeres como para hombres y su diseño se adapta a cualquier estilo.

Uno de los lugares en los que estas personas han mostrado sus looks combinados con las gafas SunBahs es Instagram. Esta es la red social por excelencia de las influencers y celebridades, quienes no han dudado en postear comentarios como el de Inma Bass: “son de gran calidad, preciosas y magníficas”. Además, Lara Dibildos también afirma que “son alucinantes, una pasada”, comentarios que avalan que está marca representa una de las mejores opciones para obtener gafas de sol.

¿Por qué las gafas SunBahs atraen a los famosos? SunBahs es una marca que no ha apostado por crear un producto cualquiera, ya que ha trabajado muy duro por diseñar uno de gran calidad que garantiza robustez, ligereza, salud visual y belleza.

De hecho, las lentes de sus gafas son CR39, reconocidas por ser unas de las mejores del mercado por ofrecer una gran calidad visual y por proteger la salud ocular. Además, están polarizadas y cuentan con una protección UV400 y un filtro capaz de evitar que los rayos UV, UVA y UVB puedan causar daños en la visión.

En cuanto a su diseño, la marca ofrece 7 modelos de gafas de distintos estilos y con diseños muy atractivos como el Ibiza, London, New York, Milán, Madrid, París y Río.

En conclusión, todas estas características hacen que las gafas SunBahs sean un complemento de moda exclusivo y diferente. Esta también es la razón, por la cual muchos famosos se han decidido a utilizarlas, encantados por todo lo que ofrecen.

