La Plataforma Digital de Inversores, un servicio exclusivo de Latam Networks

martes, 5 de octubre de 2021, 17:38 h (CET) Latam Networks aporta a las franquicias leads de calidad, contactos que ya tienen una amplia información de la marca y que realmente están interesados. Se trata de inversores que ya están en su fase de análisis final del modelo de franquicia en el que invertir Con el inicio de un nuevo curso, LATAM NETWORKS ha aprovechado para renovar la imagen de su exitosa Plataforma Digital de Inversores. Esta herramienta, al servicio de franquicias españolas y de América Latina, permitirá dar a conocer una cuidada selección de marcas a inversores de diversos ámbitos y sectores que buscan nuevos modelos rentables de inversión.

Esta plataforma es el método más adecuado y eficaz para obtener leads de calidad en Europa y América Latina. Los tiempos han cambiado, afortunadamente. Hace pocos años que la única herramienta al servicio de los franquiciadores eran los portales de franquicias, donde primaba la cantidad por encima de la calidad. En estos portales era y es habitual que las cadenas recibieran contactos de personas que no estaban interesados en su marca, sino en una del mismo sector. Estos portales no filtran los leads, sino que lo único que aportan son cantidad de contactos. Al final solo un 3,7% de los leads recibidos buscan información sobre la franquicia en cuestión.

La era del Marketing Digital

Dentro de las novedades y ventajas del Marketing Digital está la posibilidad de obtener candidatos para las cadenas franquiciadoras, y en este punto es donde una Central de franquicias debe externalizar este servicio y dejarlo en manos de profesionales de la comunicación y el marketing para conseguir resultados reales y de calidad.

Por este motivo, Latam Networks ha desarrollado la Plataforma Digital de Inversores, convirtiéndose en el mejor sistema de trabajo para que interactúen las marcas con los inversores realmente interesados.

Latam Networks aporta a las franquicias leads de calidad, contactos que ya tienen una amplia información de la marca y que realmente están interesados. Se trata de inversores que ya están en su fase de análisis final del modelo de franquicia en el que invertir.

¿Cómo funciona la Plataforma Digital de Inversores?

El primer punto que hay que destacar es que esta Plataforma no es un portal de franquicias sectorial. Su objetivo es conseguir leads de calidad para una marca, que se conviertan realmente en franquiciados de la cadena. Para ello, va a posicionar a la marca en un amplio espectro de canales de comunicación bajo su plataforma global. Bajo este paraguas, Latam Networks interactúa directamente con los inversores y potenciales franquiciados, generando confianza y credibilidad y aportando un valor añadido a cada franquicia dentro del sector.

Latam Networks, a través de esta Plataforma Digital de Inversores, es el responsable de publicar todas las noticias de la marca en Redes Sociales y en su propia web, www.latamnetworks.es. En las redes sociales, interactúa en diferentes grupos de inversores tanto de LinkedIn como de Instagram y Facebook, para dar mayor notoriedad a la marca.

También realiza campañas SEM globales, con términos de búsqueda de gran impacto, lo que ha llevado a consolidar el portal de Latam Networks como un referente en el sector de la franquicia. Además, realiza campañas SEM específicas, para situaciones concretas en las que se requiere una presencia instantánea, en la que se potencia la imagen de marca de los clientes y se genera tráfico hacia zonas determinadas dentro de la plataforma.

Latam Networks también se basa en las estrategias de SEO para mantenerse en las primeras posiciones en los principales buscadores de España y América Latina. Al incluir cualquier empresa en la Plataforma Digital de Inversores, la propia página web de la compañía se verá recompensada con un mayor volumen de visitas y tráfico.

A estas estrategias puramente digitales se unen otras como networking con clubes financieros de negocios y directivos o webinars monográficos sobre una determinada marca.

