La Casa de los Aromas presenta su colección de mikados y velas Travel

La Casa de los Aromas, marca de la compañía Jesús Gómez, y pionera en la producción y venta de ambientadores para el hogar, presenta al mercado su colección de mikados y velas Travel. Esta colección está compuesta por ambientadores mikados -esos juegos de varillas de fibra biodegradable, perfectos como difusores de un determinado aroma-, y por velas aromáticas, para que el consumidor pueda elegir el modelo con el que prefiere disfrutar de un agradable ambiente en su hogar.

Una colección que permite viajar a través de los sentidos

La colección está formada por cuatro perfumes distintos. New York, un perfume que combina notas florales y amaderadas que traslada a esa vibrante ciudad, dejando a cada persona libertad para imaginarse en cualquiera de sus cosmopolitas barrios; París, con sus notas florales dulces, en el que la rosa y la gardenia son las protagonistas a la hora de trasladar a esta ciudad seductora, elegante y llena de amor; Moscow, una deliciosa combinación de notas amaderadas que transmiten la fuerza y carácter de esta magnética ciudad; y Morocco, con su intenso perfume donde predomina el cardamomo y el cedro, capaz de despertar a los cinco sentidos.

En conjunto, una colección de aromas elaborados con aceites naturales para el hogar capaces de desprender a través de sus varillas la fragancia de una manera prolongada, homogénea y constante, por un largo periodo de tiempo.

En España, La Casa de los Aromas es líder en la fabricación de mikados. Una de sus ventajas es que este tipo de difusor no consume ningún tipo de energía. Sus varitas de fibra evaporan el aroma y al contacto con el aire lo propagan por el ambiente. Además, la compañía destaca por innovar continuamente, adaptándose a las tendencias de cada momento y, al ser muy decorativos y disponer de una gran variedad de aromas, resultan perfectos como regalo.

“El interés de los consumidores por la ambientación del hogar no ha dejado de crecer en los últimos dos años”, afirma Claudia Gómez, directora de comunicación de La Casa de los Aromas, “Se trata de productos capaces de crear un ambiente muy agradable, con una estética elegante, atemporal y sofisticada y que rememora momentos de gran felicidad”.

Cómo emplear los mikados Travel

Como todos los mikados, para comenzar a disfrutar de su aroma, antes de nada es necesario introducir el frasquito de aroma en la base del mikado y a continuación hacer lo mismo con todas las varillas. La recomendación de La Casa de los Aromas consiste en esperar el tiempo suficiente para que los mikados hayan podido absorber el líquido, y es entonces cuando se debe dar la vuelta a las varillas, para que impregnen toda la superficie. “Cuando quieras mantener la intensidad del aroma y veas que este ha disminuido, solo tienes que girar las varitas e introducir en la esencia el lado opuesto de las mismas. Cuantas más varitas uses, más intensidad conseguirás y más rápido se consumirá el ambientador".

Más información sobre La Casa de los Aromas

La Casa de los Aromas es una marca perteneciente a la compañía Jesús Gómez, una empresa familiar fundada en Valencia en la década de los 90 y consolidada en la actualidad como líder en la fabricación de productos de belleza y ambientación. El grupo cuenta con dos grandes marcas: La Casa de los Aromas y Flor de Mayo.

La compañía facturó en 2020 más de 22 M€ y cuenta con una plantilla formada por un equipo técnico con más de 160 profesionales con gran experiencia en el sector de la cosmética, perfumería y ambientación. Este equipo desarrolla un extensivo control de todos los procesos, así como diversos ensayos: organolépticos físico-químicos y microbiológicos. Siempre con la finalidad de mejorar el resultado final de los productos, apoyan también la formación del personal y colaboran con laboratorios y expertos externos.

El grupo opera en España y en otros 50 mercados internacionales. La compañía cuenta en su fábrica, -con más de 11.000 m2- de 12 líneas de envasado automáticas y 5 salas blancas cosméticas.

La Casa de los Aromas ofrece una amplia variedad de soluciones aromáticas para el hogar, compuesta por las líneas consumo y decorativos. Además, en la línea de la sostenibilidad, La Casa de los Aromas apuesta por generar nuevos formatos de reposición con los que los usuarios pueden reutilizar envases, una medida para generar menos residuos y cuidar el medio ambiente.

El objetivo en el corto plazo es realizar todo el packaging y las botellas en nuevos materiales reciclados y biodegradables. A día de hoy, sus sticks de fibra para mikados lo son. Todos sus proveedores disponen estuchería con certificado FSC y el 80% de packagings van sin ventana para reducir plástico.

