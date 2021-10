El e-commerce español Cokocbd.com, adquirido en un 50% por la empresa norteamericana Nuleaf por 420.000€ Comunicae

martes, 5 de octubre de 2021, 16:26 h (CET) La adquisición del sitio de e-commerce español Cokocbd.com, uno de los líderes en el sector de los productos a base de CBD o cannabis sin THC, por parte de la empresa norteamericana Nuleaf Naturals, es parte de una estrategia empresarial diseñada para expandir el mercado de los productos de CBD manufacturados en España hacia el resto de Europa aportando un gran valor añadido a los clientes en cuanto a calidad y precio Cokocbd.com ha sido pionera en España en la venta de aceites, flores y líquidos CBD para vapear.

Alfred Salvador, CEO de la compañía comenta: "Nuestra filosofía ha sido desde un principio aportar el mayor valor posible a nuestros clientes. A través de la optimización de procesos con las tecnologías actuales y sin escatimar en calidad, hemos alcanzado márgenes muy atractivos, lo que es un gran logro dada la competencia de precios que hay en el sector. Esto hace que nuestro modelo de negocio sea tan atractivo para la inversión”.

"Hemos sido los primeros en introducir productos para vapear CBD en España, que es uno de los mejores métodos para consumirlo ya que nos aporta un efecto inmediato y además tiene el mayor coeficiente en cuanto a absorción y biodisponibilidad".

Sobre el contrato con Nuleaf Naturals

Nuleaf, por su parte, es una empresa norteamericana líder en la manufactura productos orgánicos de CBD, que posee estrechos lazos con la industria farmacéutica del mismo país. Su facturación anual en 2020 se estimó en torno a los 20 millones de dólares, siendo ubicada en el puesto #16 de las compañías de más rápido crecimiento en Estados Unidos.

La adquisición del 50% del e-commerce español Cokocbd.com es parte de su plan de entrada en el mercado español y europeo. Sobre esto, el CEO del e-commerce español agrega: “Nuleaf llega en un buen momento para sumar y aportar su experiencia en el sector".

Esta operación no es un hecho aislado, sino que se trata de un movimiento estratégico empresarial, en un contexto a nivel mundial que muestra evidencias de un crecimiento sostenido de las adquisiciones y fusiones en la industria del cannabis.

Operaciones de Fusión & Adquisición en el mercado del cannabis

Desde enero de este año, el sector ha alcanzado 2 billones de dólares en capital social – es decir, la suma de los bienes de cada empresa en conjunto con la aportación de los socios– sin recibir ningún tipo de financiación bancaria, ni tener que hacer un roadshow financiero. Este aumento del capital de grandes compañías en 2021, ha llevado a un incremento de los contratos y adquisiciones:

Ejemplos notables han sido la adquisición reversa llevada a cabo entre las empresas Aphria (Estados Unidos) y Tilray (Canadá), por un valor de 4 millones de dólares, con el fin de crear la mayor compañía de cannabis en América del Norte.

También destaca la adquisición parcial de activos de la compañía TWS Pharma, un grupo líder en tecnología del cannabis, por el gigante norteamericano Can B Corp. (https://www.canbcorp.com/investors/), que a día de hoy es una de las mayores empresas de salud y bienestar especializadas en el desarrollo, producción y venta de productos derivados de cannabinoides.

Según Data Bridge (https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-cbd-oil-market/), el mercado del cannabidiol prevé facturar más de 8.000 millones de euros en Europa para el año 2027.

Por el momento, se trata de una industria con un valor nada despreciable de 50.000 millones de dólares en el mercado global, y no extrañaría que esta cifra se triplicara hacia finales de esta década.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.