ChatBots en Facebook e Instagram buscan alumnos para el Máster MPOWER, de POWER ELECTRONICS Comunicae

martes, 5 de octubre de 2021, 15:38 h (CET) MPOWER, máster propio de UV en transformación energética, se ofrece gratis al mejor talento de la Comunidad Valenciana mediante un acuerdo con la Cátedra de Negocio Conversacional y la empresa WOZTELL La guerra por contar con el mejor talento está servida y los departamentos de RRHH necesitan de valerse de cualquier herramienta a su alcance, en el mundo real o virtual. En este escenario el uso de las redes sociales como Facebook e Instagram aparecen como grandes aliadas, si bien mal usados pueden convertirse en grandes generadores de estrés para las empresas que no sepan usar "códigos de comunicación" propios de estos canales.

Con este objetivo de atraer profesionales de perfil junior y senior, interesados en trabajar dentro del sector de la transformación energética, la empresa valenciana POWER ELECTRONICS desarrolla desde 2020, en colaboración con la Universitat de València (UV), el máster MPOWER, que ofrece gratuitamente, y que une a los mejores especialistas en dicho campo y a los mejores docentes de la UV, para formar a los futuros profesionales y hacer crecer esta gran familia, que actualmente supera las 2500 personas.

"Tenemos que salir a buscar a los profesionales buenos e insatisfechos, porque les podemos ayudar y no lo saben. Debemos ponerles una nueva oportunidad de vida delante de sus ojos". Esta fue la propuesta de José Pérez, director de estrategia de Cátedra de Negocio Conversacional de la Universitat de València. "Si queremos juniors debemos buscarlos en Instagram y si queremos seniors, buscar en Facebook", asegura Jose Miguel Espinar director de marketing en la Cátedra y responsable de este proyecto.

Es aquí donde nace un proyecto de colaboración entre MPOWER y esta Cátedra tan peculiar, promovida por la empresa hongkonesa SANUKER, cuya subsidiaria valenciana WOZTELL provee, en este proyecto, de las licencias de software para la creación de los chatbots necesarios.

José Torres, director académico de este máster, resume como está siendo su experiencia así:

"Contar con unos chatbots en las redes sociales de Instagram y Facebook, nos ha permitido poder atender a interesados las 24 horas del día, y responder a las dudas de modo automático. Esto ha hecho que podamos ampliar mucho la cantidad de candidatos que hemos gestionado y que nuestro equipo de RRHH sólo entrevistara a los realmente interesados y con gran posibilidad de incorporarse al MPOWER". Por último, preguntado si el trabajo puede automatizarse totalmente, Torres explica que "Hemos tenido que aprender qué parte de la conversación puede automatizarse, si bien es importante que un agente humano apoye al chatbot a resolver dudas de candidatos no previstas, actualizando así el listado de respuestas disponibles".

MPOWER tendrá abierta la inscripción de candidatos hasta principios de octubre, y para participar se pueden usar los códigos QR de la imagen o visitar https://mpower.uv.es

