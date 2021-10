Las ventajas de realizar un injerto capilar en España con el servicio de Microcapilar Hair Clinic Emprendedores de Hoy

Debido al avance de la tecnología y de la medicina, la alopecia hoy en día es reversible gracias a tratamientos como el injerto capilar. La mayor población afectada por esta condición son los hombres, y la gran mayoría de ellos desean poder recuperar el cabello perdido.

En Madrid, se encuentra Microcapilar Hair Clinic, un centro especializado en todas las técnicas actuales de injerto capilar en España donde se llevan a cabo una variedad de tratamientos contra la alopecia. Allí los pacientes encontrarán a profesionales expertos, quienes les ofrecerán las mejores soluciones de acuerdo a su caso particular.

Microcapilar Hair Clinic: ayudando a recuperar el pelo perdido por la alopecia Microcapilar Hair Clinic, en Madrid, es un centro médico dirigido por el doctor Antonio Fernández Brito, un especialista que durante los últimos 7 años se ha dedicado de manera exclusiva al microinjerto capilar. En su clínica, se llevan a cabo estos procedimientos utilizando la técnica FUE Zafiro con máxima extracción folicular, FUS y BHT. Además se realizan injertos capilares en mujeres, injerto de cejas y de barba. Básicamente la técnica consiste en tomar unidades foliculares de una parte del cuerpo del paciente en donde el cabello se mantiene siempre, conocida como “zona donante”, para después, tras previa anestesia, implantarla en la zona afectada por la alopecia mediante micro incisiones en el cuero cabelludo.

En Microcapilar Hair Clinic, el doctor Antonio Fernández Brito cuenta con un equipo de profesionales especializados, entre ellos, la doctora Juana Rosa González Gallardo y la doctora Carmen Uraima Argotty Rodríguez, que ofrecen una gran experiencia, dedicación, profesionalidad, calidad humana, cercanía y compromiso. Es por eso que es una de las mejores opciones para el injerto capilar en España.

¿Cuáles son las ventajas del microinjerto capilar? El injerto capilar es por el momento una de las mejores soluciones para la recuperación del cabello perdido a causa de la alopecia. Es una técnica mínimamente invasiva dado que se trata de una operación menor, de una sola sesión, y que solo requiere de anestesia local. Por esta razón, no hace falta tomar medidas estrictas en etapa postoperatoria. El injerto capilar es también indoloro, y no deja cicatrices visibles en el cuero cabelludo, ya que las incisiones se hacen de forma individual y muy precisa, con materiales especiales. Además, la densidad de cabello resultante evita la posible visualización de cualquier marca.

El resultado obtenido con el injerto capilar es un nuevo cabello que crece de manera saludable y continuada, visiblemente natural y sin pérdida de sensibilidad en la zona.

Microcapilar Hair Clinic ofrece a los pacientes una primera consulta gratuita en donde evaluarán el caso particular de cada uno para proponerle la mejor solución según sus necesidades y establecer el presupuesto.

