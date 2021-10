HuaweiBudsFreeBuds 4 - ¿Merece la pena comprarlos? (Análisis) Las particularidades que ofrece el producto demuestran mejoría en algunos aspectos esenciales con respecto a sus antecesores Redacción

martes, 5 de octubre de 2021, 10:55 h (CET) La cuarta generación de los audífonos inalámbricos del gigante tecnológico llega con fuerza al mercado mundial. Destacando sobre otros modelos por algunas novedades útiles, figura como una de las mejores opciones dentro del segmento de inalámbricos.

Acompáñanos a descubrir lo bueno (y lo no tan bueno) de estos HuaweiBuds, sus características importantes y si te conviene obtenerlos, o desistir de ello. Comencemos. ¿En qué sobresalen los HuaweiFreeBuds 4? El diseño y las prestaciones tecnológicas de los HuaweiBudsFreeBuds 4 se basan en prometer una experiencia de audio flexible y de calidad superior, con la comodidad como factor esencial y todo a un precio muy competitivo, como ya es costumbre de la marca.

Veamos a continuación los 6 elementos sobresalientes, y más adelante, otros datos técnicos detallados:

1. Diseño de concepto abierto: Sin almohadillas, con un aspecto sobrio. 2. Sonidos de alta definición: Controlador dinámico con diafragma de cristal líquido de 14,3 mm de audio superior. 3. Cancelación de ruido: Cancelación activa de ruido de tipo abierto 2.0 que se vale de forma inteligente de los micrófonos integrados para reducir el ruido exterior. 4. Confortables y livianos: Fabricados ergonómicamente pensando en la comodidad de los usuarios. Con un peso tan ligero que casi no se sienten cuando se utilizan. 5. Control por gestos:Manejo completo y práctico de gestos y pulsaciones; para manipular el volumen, recibir llamadas y activar o desactivar la cancelación de ruido. 6. Grabación de audio HD: Permite capturar audio dual a 48 kHz, con modo ambiente o personal, y sonido apropiado para llamadas. Especificaciones técnicas Procesador HuaweiKirin A1. Sensor de detección de uso y posición. BlueTooth 5.2 con emparejamiento pop-up. Estándar de resistencia IPX4. Rango de frecuencia de hasta 40 kHz. Cada audífono con 4.1 g de peso y 30 mAh de batería. Estuche de carga 38 g de peso, 410 mAh de batería y USB Tipo-C. Tiempo de carga de 1 h, admitiendo carga rápida. Autonomía desde 2.5 horas con cancelación activada y volumen medio. Eliminación de ruido activo y adaptativo de hasta 25 dB. Integración con Huawei AI Life. HuaweiBuds: una alternativa difícil de superar Las particularidades que ofrece el producto demuestran mejoría en algunos aspectos esenciales con respecto a sus antecesores. Garantizando una combinación correcta entre innovación, sin sorprender demasiado, y eficiencia. Conquistando fácilmente a su público, tanto para los usuarios asiduos de Huawei, como aquellos todavía indecisos. Ubicado en un segmento del mercado con un precio, mínimo, 2 veces inferior que sus competidores directos, estos HuaweiBuds son una opción excelentemente equilibrada por su relación precio – calidad. Y en este último punto destacan con creces, el procesamiento de audio; tanto para grabación y reproducción es maravillosa, haciendo impecablemente su trabajo con volumen y frecuencias adecuadas. Teniendo en cuenta que el concepto abierto interfiere fácilmente con ello. Lo que no ha gustado tanto de los HuaweiBuds Moderada autonomía que roza en lo justo, falta de ecualizador en la aplicación Android y cancelación de ruido por algoritmo que indudablemente no puede sustituir las de tipo pasivo, quedándose corto algunas veces, son los puntos débiles de estos audífonos inalámbricos. ¿Comprar o no comprar? Los FreeBuds 4 definitivamente no son audífonos de gama Prémium, si bien ofrecen características atractivas, quien busque cubrir las expectativas más altas del mercado podrán sentirse un poco decepcionados. Pero si lo que te interesa es adquirir unos audífonos inalámbricos de rasgos equitativos, que no abusen de tu bolsillo, pero que ofrezcan lo justo y necesario para acompañarte en tus actividades cotidianas, te has topado con el modelo indicado.

