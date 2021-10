​Un abogado es denunciado por estafa tras, presuntamente, no querer mantener relaciones sexuales con un socio El caso ha sido dirimido por el Juzgado de La Orotava, donde el acusado fue finalmente absuelto de los cargos tras contratar un equipo de abogados expertos en delitos de estafas Redacción

viernes, 1 de octubre de 2021, 09:13 h (CET)

El tenerifeño Juzgado de La Orotava daba por concluido, con el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa, una rocambolesca denuncia por estafa con versiones contradictorias, donde el investigado si pudo demostrar su inocencia documentalmente, mientras que sobre el denunciante pesa una sospecha de ánimo espurio como vengarse por el rechazo sexual que sufrió.



La historia entre los dos socios que acabó en los juzgados comenzó en enero del 2020, cuando el ahora absuelto, un prestigioso abogado en Derecho penal internacional, se reunió con un amigo de origen latino que venía de visita a Madrid. Ambos acordaron afianzar una alianza para diseñar una oportunidad de negocio consistente en la producción y comercialización de cerveza artesanal en España como punta de lanza para posteriormente implantar una franquicia de hostelería. Para alcanzar el objetivo cada socio aportó la cantidad inicial de 1.500 euros con el fin de elaborar un plan de inversión con un especialista en la materia, recayendo las tareas de ejecutar la consulta sobre el abogado por su mayor experiencia en mercados internacionales.

Versiones contradictorias ante la Jueza

Las versiones expuestas ante la Jueza del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº3 de La Orotava comienzan en este punto sus discrepancias, y mientras el denunciado aseguraba ser inocente de los cargos manifestando que ambos desistieron de mutuo acuerdo del proyecto una vez llegado el mes de marzo, y atropellados por el desconcierto que generó los primeros efectos de la pandemia, el denunciante mantenía que una vez entregados los 1.500 euros su socio cerró las vías de comunicación con él, no pudiendo contactarle y negándole explicaciones del destino de su inversión inicial.

Uno de los dos sí podía demostrar su versión

Para refrendar sus afirmaciones ante el Juzgado el acusado contrató los servicios de Ospina Abogados, despacho penalista especializado en delitos económicos y estafas, quienes desplazaron a la isla un equipo de letrados ante su inminente citación judicial como denunciado por un delito de estafa por el que le solicitaban 3 años de prisión.

La amplia experiencia del abogado penalista Juan Gonzalo Ospina, así como de la letrada Beatriz Uriarte, les llevó a recabar las pruebas documentales que finalmente absolverían a su cliente, como eran los registros de llamadas de los cuales se podía desprender que no existió el silencio al que aducía el denunciante tras la entrega del dinero, así como la factura elaborada por el experto consultado que atestiguaba que el dinero había sido utilizado para el fin acordado entre ambos socios.

Pero además aportaron un dato aclaratorio para comprender el contexto de la denuncia formulada, como era que, ya durante el confinamiento, el que era socio y amigo de su representado le manifestó sentirse atraído sexualmente hacia él, así como le “invitó” a que mantuvieran relaciones sexuales, siendo interpuesta la denuncia tras el rechazo de su cliente a este ofrecimiento.

La importancia de contar con el abogado penalista adecuado

Tras las diligencias practicadas la Jueza de La Orotava dictó, el 13 de agosto de 2021, auto de archivo y sobreseimiento de la causa "no solo porque nos encontramos ante las versiones contradictorias de las partes sino porque lo manifestado por el investigado se corrobora documentalmente… y de lo practicado no se desprenden indicios delictivos" expone la resolución judicial con la cual Ospina Abogados suma otro nuevo caso de éxito poniendo en valor un equipo jurídico que se encuentra cómodo trabajado dentro y fuera de la Comunidad de Madrid, posicionándoles como uno de los mejores despachos penalistas España en la actualidad.

