Dr. Johnny Castellar: tratamiento con toxina botulínica para disminuir las líneas de expresión

jueves, 30 de septiembre de 2021, 08:30 h (CET)

Para aquellas mujeres y hombres que se preocupan por la apariencia facial, existen hoy en día una infinidad de tratamientos para evitar las líneas de expresión a temprana edad. Uno de los más solicitados en España y en otras partes del mundo es el que se realiza con toxina botulínica, mejor conocida como bótox. Los primeros signos de envejecimiento suelen reflejarse en el rostro con el paso de los años, aunque el momento de aparición variará en función de cada persona.

En este sentido, el doctor Johnny Castellar, especialista en blefaroplastia y medicina estética facial, explica todo lo relacionado con este procedimiento en el que muchas personas están interesadas y que es muy demandado en su consulta ubicada en la ciudad de Barcelona.

Toxina botulínica: ¿Qué es y para qué sirve? El doctor Johnny Castellar explica que la toxina botulínica es una neurotoxina que ha dado muy buenos resultados en el sector de la medicina estética, ya que contribuye a la prevención y disminución de las líneas de expresión.

El especialista en medicina estética facial indica que el tratamiento con toxina botulínica se realiza para reducir la contracción de los músculos faciales y darle paso a una piel sin arrugas, suave y con firmeza. Además, comenta que es un procedimiento poco complejo que consiste en colocar inyecciones en puntos específicos y estratégicos para obtener los resultados deseados.

Castellar aclara que el bótox en ningún caso actúa como una especie de relleno, sino que específicamente relaja los músculos del rostro. Por tal razón, señala que este método es el mejor aliado para aquellos que desean eliminar las llamadas patas de gallo, las arrugas en la frente y del entrecejo, siendo un tratamiento muy eficaz. Sin embargo, acota que los resultados no son inmediatos, sino que comienzan a notarse aproximadamente a los tres días y remarca que el efecto dura entre cuatro y ocho meses, dependiendo de cada caso.

Por otra parte, el doctor Castellar alerta a las personas de no realizarse este tratamiento en cualquier lugar, ya que son los profesionales en medicina estética quienes deben hacerlo.

Toxina botulínica: algunos consejos antes de someterse al procedimiento El doctor Johnny Castellar remarca que hay algunos factores que se deben tomar en cuenta a la hora de optar por un tratamiento con toxina botulínica. Puntualiza que este procedimiento está contraindicado para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

Antes de llevarse a cabo el proceso de inyección de bótox, el paciente debe informarle al médico qué medicinas está tomando. Una vez realizado, se deben evitar masajes en la zona tratada y actividad física de gran intensidad, sobre todo, la que implique posturas boca abajo.

Los interesados en solicitar una cita con el doctor Johnny Castellar, bien sea para un tratamiento con toxina botulínica u otro, pueden visitar su cuenta de Instagram para contactarlo.

