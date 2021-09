PlayGround y Learning by Helping presentan el 2º Máster de Innovación Social para revolucionar la sociedad Comunicae

miércoles, 29 de septiembre de 2021, 17:23 h (CET) Este programa, del más alto nivel académico, celebra su segunda edición después del éxito del 2020. Con una comunidad de más de 15.000 estudiantes de todas las edades y después de haber generado más 800 proyectos en 70 países la segunda edición del Máster de Innovación Social por 10 € arranca en menos de un mes. El foco de este programa es generar proyectos con impacto social para que cualquiera pueda convertirse en un agente de cambio La innovación en el centro de un Máster de Innovación Social

La innovación social se define como aquella “solución nueva a un problema social”. Es por ello, que este Máster en Innovación Social por 10€ es ya en sí un proyecto innovador y social, y por varias razones: en primer lugar, porque se trata de un Máster de 9 meses de duración que combina clases en vivo específicas sobre creación de emprendimientos de impacto, seminarios con los mejores expertos de la innovación social y entrevistas a proyectos sociales o ambientales que son referencia dentro del ecosistema internacional. En segundo lugar, porque se ha diseñado de la forma más accesible posible, para que cualquiera pueda cursar el Máster independientemente de su formación, experiencia previa y lugar de residencia (es 100% online). Y, finalmente, porque prevé la creación de varias comunidades asociadas a retos específicos que den impulso a las soluciones que inspiren a cada uno de los alumnos. Todo por 10€ como único pago.

Este Máster no es atractivo por su precio, solo 10 €, sino porque sencillamente no existe actualmente nada parecido a nivel cualitativo. El acompañamiento del alumno, la metodología validada y los profesores y proyecto en el aula lo convierten en una experiencia única para acercarse a la realidad del impacto social de forma práctica y asequible.

Después de una primera edición que reunió a más de 15.000 personas en más de 70 países, esta segunda edición ha perfeccionado la experiencia, añadiendo dos plataformas de gestión de proyectos y de comunidades.

Itinerario formativo:

Durante estos nueve meses el Máster recorrerá diferentes fases:

Exploración de la problemática Procesamiento de la información Generación de soluciones Prototipado y testeo Mentoría de los mejores proyectos y Presentación al ecosistema social Todo para generar proyectos de impacto con viabilidad económica. “Más de la mitad de nuestros alumnos y alumnas, empiezan a trabajar en proyectos de impacto cuando acaban nuestras formaciones”, cuenta Tomy Megna, director académico del Máster.

Invitados de lujo y emprendedores de éxito

Es por ello que el Máster en Innovación Social por 10 € alterna las clases con profesores invitados de la talla de Micaella Gallino, directora creativa de Nike; David Cuartielles, creador de Arduino, plataforma de hardware libre que ha revolucionado el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinares; Olivier Schulbaum, director de Platoniq, una de las plataformas de participación ciudadana más importantes del mundo; Laura Villadiego, cofundadora de Carro de Combate, un ejemplo líder en periodismo ciudadano; o Clara Navarro, cofundadora y Co-CEO de Ship2B, una de las 20 aceleradoras más importantes de Europa. En resumen, algunos de los actores más destacados del panorama español e internacional dedicado a la innovación social y la creatividad en todo el mundo.

Este Máster ha llegado para mejorar la formación online y hacer evolucionar su formato en fondo y forma para que se valorare la educación, no por lo que cuesta, sino por los cambios reales que produce.

Vídeos

Más de 52 horas de formación por 10 € para revolucionar el sistema.



