Claves para afrontar una reforma según Reformas Rondera

Las reformas de un hogar suelen ser un proceso estresante y agotador, tanto por todo el trabajo de construcción que conllevan, como por el temor de que los resultados finales no sean los deseados Para garantizar reformas perfectas con los detalles que los clientes desean, en Reformas Rondera tienen un equipo de trabajo calificado en el área de remodelación y construcción de casas.

No obstante, para asegurar que los cambios que se realizarán son los indicados, es bueno tomar en consideración algunos factores para que la reforma se ajuste al presupuesto disponible, pero logren realizarse las remodelaciones deseadas.

Tener la casa de ensueños es posible siguiendo estas claves para reformarla con éxito

Desde el momento en el que se adquiere una casa, inician las ideas de cambios y distribución que la conviertan en el hogar soñado. Sin embargo, deben seguirse ciertas claves para llevar a cabo reformas funcionales y ajustadas a las necesidades de quienes habitan el lugar.

¿Reformas parciales o integrales?

Las reformas parciales son las que se realizan por partes, es decir, a medida que el presupuesto lo permita se modificará una estancia. Por el contrario, las reformas integrales se llevan a cabo cuando se desea el cambio total del interior o exterior de una vivienda.

Ahora bien, para saber cuál es la ideal, los dueños de la propiedad deben saber con exactitud las áreas que necesitan remodelarse y si el presupuesto actual es suficiente para realizarlas todas al mismo tiempo.

Ser parte de la obra evita el miedo a obtener resultados indeseados

No quiere decir que los propietarios de la vivienda deban convertirse en supervisores diarios de la obra, pero lo mejor es que visiten con frecuencia el lugar en el que se está trabajando por si teme que no queden como lo desean.

De este modo, podrán evaluar los cambios que están llevándose a cabo y asegurarse de que son los deseados. En caso de que alguna instalación o diseño no les agrade, pueden solicitar el cambio a tiempo. Generalmente, las compañías de reformas no tienen inconvenientes en que sus clientes vean el proceso, siempre y cuando no interfieran en su trabajo.

¿Cuánto dinero se necesita para realizar una reforma?

La mayor duda que se presenta al tomar la decisión de realizar una reforma, es el presupuesto que debe tenerse. Claramente, no puede estipularse un precio fijo porque eso depende de las estancias, los materiales, el tiempo que debe invertir el personal y la complejidad del trabajo.

Por lo tanto, lo ideal es plantear con exactitud los cambios que se realizarán, y basándose en ello, solicitar presupuestos. No obstante, siempre es bueno cargar un porcentaje extra al presupuesto dado por la compañía que realizará la reforma, de esta manera podrá cubrirse cualquier situación que se presente.

Los imprevistos son muy comunes durante las remodelaciones, y suelen tener un valor añadido al presupuesto inicial, dado que no era el trabajo inicial contratado y, por ello, conlleva un incremento en el coste final. Igualmente, es una excelente manera de ahorrar porque de no presentarse ningún inconveniente, será un dinero que servirá para la decoración de la nueva estancia.