Testimonios que acreditan el éxito de formar parte de Crowd1

martes, 28 de septiembre de 2021, 16:03 h (CET) Crowd1 es una empresa establecida de marketing colectivo con sede en los Emiratos Árabes Unidos con la misión de brindar a los miembros de todo el mundo la oportunidad de participar en la economía digital, brindar educación de calidad y contribuir a lograr una mayor igualdad de oportunidades en todo el mundo Las ventas y el trabajo duro de los miembros les proporcionan una fuente de ingresos. En solo dos años de existencia, puede presumir de contar con más de 30 millones de miembro. Este auge es lo que ha llevado que desde sus inicios, se haya convertido en un enigma para muchos inversores y emprendedores y ha suscitado cierto recelo y polémica.

Pero lo cierto es que cientos de testimonios en la red acreditan su éxito. Varios afiliados a la red de ventas online de Crowd1 comparten sus historias personales sobre llevar un negocio online propio a través de una membresía a Crowd1 .

Si se pasa por el canal de Youtube de la compañía de Crowd1 se hará buena cuenta de ello, pero hoy se narra aquí el testimonio de uno de los afiliados que comparte su experiencia como miembro de la red de ventas online Crowd1.

Él es Raphael Hat, procedente de la región de Volta, en Ghana. Raphael lleva ya un año y medio de actividad en Crowd1 y posee el rango de director de tres estrellas. Cuenta que cuando oyó hablar por primera vez de Crowd1, la visión de la empresa le atrajo inmediatamente.

Raphael menciona que él mismo tuvo algún tipo de proyecto y que este se ajustaba a la visión de Crowd1.

La visión de Crowd1, para aquellos que no la conozcan, es proporcionar oportunidades de negocio sostenibles para todos. Eso hizo que Rafael empezara a creer firmemente en Crowd1 desde el primer día que oyó hablar de la empresa.

Raphael afirma que lo que ha conseguido en Crowd1 en un año y medio ha sido más de lo que pudo conseguir en 28 años en marketing de redes con anterioridad.

Raphael menciona que cree que la formación en liderazgo es importante porque el mundo actual está cambiando muy rápido.

Y no, esto no quiere decir que todo sea de color rosa, pero con esfuerzo y dedicación es garantía de éxito en Crowd1.

