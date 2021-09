5 Consejos de la compañía Fersay para evitar que la lavadora pierda agua Comunicae

lunes, 27 de septiembre de 2021, 13:31 h (CET) Son los #Fersayconsejos de la compañía líder en la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos y electrónica El hecho de que una lavadora pierda agua es, desgraciadamente, algo más normal de lo deseable.

En muchos casos, el problema tiene fácil solución. A veces se trata tan solo de una pérdida puntual por una cuestión tan simple como no haber cerrado la puerta correctamente. En otros casos comprobamos que se trata de un derrame continuo que puede generar multiples complicaciones y es necesario reparar cuanto antes.

Ante esta situación tan cotidiana, la compañía Fersay ha seleccionado algunos #Fersayconsejos para mantener la lavadora en perfectas condiciones. Estas son sus principales conclusiones:

Cosas que nunca se debe hacer:

-Llenarla demasiado: Cada ciclo de lavado, tiene una carga máxima de ropa que viene especificado en las instrucciones. Para cada tipo de tejido, la carga es diferente. Si lo sobrecargas mucho, a parte que la ropa no se lava bien, a largo plazo puede traerte muchos dolores de cabeza con la lavadora.

-Tener la goma de escotilla rajada o deteriorada: La goma de la lavadora, está fabricada con materiales muy resistentes pero si se encuentra rajada o muy deteriorada, hay que cambiarla. Quitar la vieja es bastante fácil pero poner la nueva requiere algo de técnica, por lo que hay que ser un poco “mañoso” o acudir a un profesional para que no haya sorpresas.

-Poner mucho detergente: Si se pone demasiada cantidad de detergente, es posible provocar que la máquina no pueda absorber toda la espuma y se filtre agua por debajo. Hay que guiarse por la cantidad que señala cada marca.

-Tener el filtro demasiado sucio: El filtro de las lavadoras, aguanta muchos lavados pero si notas que la ropa sale más mojada de lo habitual, puede ser que el filtro esté muy sucio. Todas las lavadoras tienen una pegatina o en el mismo libro de instrucciones, que indican donde se encuentra alojado. Para limpiarlo, puedes usar un cepillo de dientes y agua y queda como nuevo.

-Tener mal la manguera de entrada del agua: La manguera de entrada a veces se obstruye por la suciedad o también sucede que si la lavadora se mueve mucho porque los amortiguadores están mal, se salga o no esté bien encajado. Cuando pase esto, coloca bien el tubo y es necesario asegurarse que no tiene nada que obstruya el paso del agua. Lo mismo puede suceder con el tubo de salida del agua.

-No limpiar ni hacer ciclos de descalcificación: Las lavadoras necesitan limpiarse por dentro para que la cal no se quede incrustada y provoque obstrucciones. Si en la zona el agua lleva gran cantidad de cal, hay que hacerlo más a menudo, cada 3 meses sería ideal. Es importante hacerlo con un descalcificador especial para electrodomésticos. Pon un ciclo de lavado con la lavadora vacía y el descalcificador como si fuese el suavizante y verás como brilla cuando termine el ciclo. Lo importante es que se limpie por dentro pero también verás un brillo especial en la goma y en el tambor.

-Cajetín del detergente: Si el agua se sale por el cajetín del detergente, simplemente debes sacarlo y limpiarlo. Este paso habría que hacerlo por lo menos una vez al mes.

Las lavadoras actuales, llevan mucha electrónica y avisan si la lavadora tiene algún problema mediante algún código de error, pero es importante saber que eso solo indica el diagnóstico y el profesional es el que debe ayudarte ante la duda.

Para buscar el modelo de la lavadora, solo tienes que mirar en la puerta de la misma, que es donde suele venir.

Es importante alargar la vida de los aparatos del hogar y mantenerlos correctamente. Con esto es posible ahorrar y contribuir al cuidado del medio ambiente. Por este motivo, en www.fersay.com es posible encontrar cualquier recambio, pieza o accesorio para todo tipo de frigoríficos.

