Riot Games y Netflix revelan el primer tráiler de la serie animada Arcane

Se estrenará el próximo 7 de noviembre a las 3am hora española. Arcane se emitirá en tres actos de tres capítulos cada uno 12 años después del lanzamiento de uno de los juegos más populares del mundo, League of Legends, Riot Games se prepara para lanzar Arcane, su primera serie de animación basada en el universo de Runaterra, que llegará el próximo 7 de noviembre a Netflix.



Arcane está distribuida en tres actos de tres capítulos cada uno. Los tres primeros episodios centrados en los inicios de las dos hermanas protagonistas, Vi y Jinx, se estrenarán el 7 de noviembre. El segundo acto estará disponible una semana después, el 13 de noviembre, mientras que el tercero se podrá ver a partir del 20 de noviembre.



Basada en el universo de League of Legends, Arcane profundiza en la delicada balanza que existe entre la rica ciudad de Piltover y el sórdido distrito de Zaun. Conocida en Runaterra como la “ciudad del progreso”, muchas mentes brillantes llaman a esta ciudad hogar. Sin embargo, la creación de hextech, la forma con la que cualquiera puede controlar la energía mágica, pone en riesgo este equilibrio.



Aunque Arcane cuenta el pasado de los campeones de League of Legends, la serie se ha creado para que pueda ser independiente, con un mundo complejo repleto de decisiones morales, una animación increíble y una historia de lo más interesante.

“Cuando iniciamos la producción de Arcane, sabíamos que teníamos algo muy especial con la historia de Jinx y Vi entre manos. Queríamos explorar la idea de hasta dónde somos capaces de llegar por la familia, los valores a los que renunciaríamos y el conflicto interno que nos supondría. La historia, combinada con un estilo artístico pintado a mano y la sutil animación de los personajes que creamos en colaboración con Fortiche, proporcionará a los jugadores una primera impresión del mundo de League of Legends con todo lujo de detalles”, afirma Christian Linke, cocreador de Arcane.

A los jugadores les sonarán varios personajes de Arcane, como Jinx, Vi, Jayce y Caitlyn, y descubrirán los sucesos que los llevaron a convertirse en los emblemáticos personajes que conocemos hoy día conforme avanzan sus historias. Además, también conocerán a otros personajes nuevos, como Vander y Silco, ciudadanos de Zaun, que tendrán un papel muy importante a la hora de darle forma a este mundo cambiante.

“Arcane cuenta una historia sobre la dualidad. Los personajes se dividirán en dos mitades de una ciudad con valores y oportunidades que, a pesar de ser opuestos, se complementan entre sí. Cada bando tiene sus cosas buenas y malas. Es posible que seáis los héroes de vuestra historia, pero los villanos de la historia de otra persona”, explica Alex Yee, cocreador de Arcane.

Los campeones que aparecen en Arcane son aquellos que han enamorado a los jugadores en los títulos de Riot durante estos años. Les resultarán familiares a los jugadores, pero tendrán ciertas diferencias al ser adaptados al formato de una serie de televisión.



La serie explorará los extremos a los que llegarán los personajes cuando la familia y la tradición se enfrenten a sus principios y creencias. Sus problemas personales influyen como jamás habrían imaginado en el mundo en el que viven y dan forma al futuro de las ciudades hermanas.

“Los jugadores de todo el mundo aman League of Legends y su universo. Su pasión es lo que nos inspira a crear nuevo contenido sobre Runaterra. El lanzamiento de Arcane marca el comienzo del siguiente capítulo de Riot y estamos deseando que los jugadores vean lo que tenemos preparado en diferentes juegos, contenido multimedia y deportes”, destaca Nicolo Laurent, CEO de Riot Games. “Queremos que los jugadores sean el centro de esta increíble experiencia de lanzamiento. Worlds y Arcane se combinarán en una celebración global, de espíritu competitivo, entretenimiento y comunidad. Pensad en ello como un increíble fin de semana para los jugadores”.

A principios de esta semana, Riot anunció los actores de doblaje a nivel mundial para Arcane. Aquí se pueden ver algunas de las voces en inglés:

Vi - Hailee Steinfeld

Hailee Steinfeld Caitlyn - Katie Leung

- Katie Leung Jayce - Kevin Alejandro

- Kevin Alejandro Silco - Jason Spisak

- Jason Spisak Jinx - Ella Purnell

- Ella Purnell Mel - Toks Olagundoye

- Toks Olagundoye Vander - J.B Blanc

- J.B Blanc Viktor - Harry Lloyd

Y aquí la lista de actores de doblaje en español:

Vi – Adelaida López

Adelaida López Caitlyn – Neri Hualde

– Neri Hualde Jayce – Michel Tejerina

– Michel Tejerina Silco – Iván Muelas

– Iván Muelas Jinx – Isatxa Mengíbar

– Isatxa Mengíbar Mel – Yolanda Mateos

– Yolanda Mateos Vander – Juan Arroyo

– Juan Arroyo Viktor – Rafael Romero Vídeos

