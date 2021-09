AleaSoft: Los PPA como solución para los grandes consumidores afectados por los altos precios de mercado

Los consumidores, tanto industriales como domésticos, son los grandes afectados de esta escalada de precios en los mercados eléctricos de toda Europa. Los PPA, como herramienta de gestión de riesgo, pueden ayudar a grandes consumidores y comercializadoras, a protegerse de las fluctuaciones de precios en los mercados de energía Los PPA, como herramienta de gestión de riesgos, son la solución para productores y grandes consumidores ante las fluctuaciones de los precios del mercado. Para las plantas de generación de electricidad con energías renovables, los contratos PPA son, en la mayoría de casos, el requerimiento para poder conseguir financiación para la construcción y puesta en marcha del proyecto. Para los grandes consumidores y electrointensivos, tener predictibilidad de los costes de la energía proporciona la posibilidad de realizar una planificación y la seguridad de viabilidad a largo plazo.

Si los PPA representan una ventaja para ambos lados del contrato, ¿por qué no se firman más PPA? Lo cierto es que en España se firman muchos contratos PPA si se compara con el resto de mercados europeos, pero muchos menos que en los mercados americanos. Pero la parte más complicada en un PPA no es el acuerdo del precio, como se podría pensar, si no las garantías de ambas partes: garantías de que el productor finalizará la construcción y entregará la energía pactada a tiempo, y garantías de que el consumidor podrá consumir toda la energía y podrá hacer frente al precio pactado.

Las garantías por parte de los grandes consumidores y electrointensivos

El Real Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula el Estatuto de los consumidores electrointensivos intenta paliar el problema que la falta de garantías representa para los grandes consumidores a la hora de firmar PPA a precios competitivos. Según el Estatuto, los consumidores electrointensivos deberán contratar un PPA por al menos el 10% de su consumo y por una duración mínima de cinco años. Para hacer posible que el precio del acuerdo sea competitivo para el consumidor, los contratos de suministro de electricidad a largo plazo firmados directa o indirectamente con plantas de generación de electricidad a partir de fuentes de energía renovables contarán con el aval y la garantía del Estado. Todavía no se ha aprobado el procedimiento para solicitar las garantías del Estado ni el alcance que estas garantías tendrán.

El recientemente publicado Real Decreto‑ley 17/2021 incluye la celebración de subastas entre productores y grandes consumidores directos o comercializadoras. En este último caso la intención es abaratar el precio de la electricidad para los consumidores finales. Un aspecto a tener en cuenta es que estas subastas aún no están reglamentadas por lo que existe la posibilidad de que una vez definido el procedimiento las mismas sean objeto de procesos judiciales.

Según AleaSoft Energy Forecasting, la solución ideal a los altos precios a que se enfrentan los consumidores finales es que éstos pudieran elegir el riesgo que quieren asumir: indexado al mercado diario, precio de los futuros a un año, a cinco o a diez años. Incluso los consumidores domésticos deberían poder elegir diferentes tarifas planas en función del tiempo del contrato. Es importante que las comercializadoras, que son las que suministran electricidad a los consumidores domésticos y a empresas más pequeñas tengan contratos de suministro a largo plazo para cubrir sus riesgos.

Las garantías para los productores

Para atajar el problema con que se encuentran los desarrolladores de proyectos de energías renovables a la hora de encontrar contrapartes con garantías para firmar un PPA y poder optar a financiación, el Gobierno ha optado por las subastas de renovables, que se pueden entender como un “PPA con el Estado” o un “PPA sin offtaker”.

Es una buena solución para los proyectos renovables, pero no contribuye, al menos de manera directa y evidente, a bajar los precios de la electricidad. La energía producida por las plantas bajo el Régimen Económico de Energías Renovables (REER) se venderá directamente al mercado spot. Dado que el coste de oportunidad de las energías renovables es muy bajo, no habrá prácticamente diferencia entre las ofertas de una planta acogida al REER respecto a las de una planta full merchant, por lo que el impacto de las subastas en los precios del mercado será muy limitado.

Cómo los PPA pueden ayudar a limitar las afectaciones de los altos precios para los grandes consumidores

Para entender cómo se ven afectados los consumidores por los altos precios que se están viendo en el mercado spot de electricidad, hay que pensar a quiénes no afecta esta subida de los precios del pool. Los consumidores con contratos a medio y largo plazo son los que están protegidos contra esta subida de precios.

Por otro lado, los afectados son los grandes consumidores que no hayan definido previamente una estrategia de compraventa de energía que les permitiera protegerse de las fluctuaciones de precios de mercado y los consumidores domésticos y pymes acogidos a tarifas indexadas al pool. Según AleaSoft Energy Forecasting, en este último caso se debería tomar ejemplo de los países vecinos, como Reino Unido, Francia, Italia y Portugal, con comercializadoras que ofrecen precios con un horizonte de meses sobre la base de un contrato de suministro establecido previamente con grandes productores.

Los grandes consumidores y las comercializadoras pueden encontrar en los PPA, siempre y cuando puedan aportar las garantías necesarias, una herramienta que les permita comprar la energía a un precio previamente pactado y minimizar el riesgo de precios de mercado.

Un PPA es una pieza clave en una estrategia de compraventa de energía basada en la diversificación, en la que una parte de la energía se compra o vende a través de estos contratos a largo plazo y otra parte en los mercados spot y de futuros, aprovechando las oportunidades que se van presentando. Las previsiones de precios de mercados eléctricos de corto, medio y largo plazo son un input fundamental en este proceso de detección de oportunidades y definición de la estrategia.

En la firma de un contrato PPA es importante contar con previsiones de precios horarios de mercado a 30 años para cubrir toda la vida útil de la planta de generación incluso más allá de la duración del PPA. La granularidad horaria de las previsiones es necesaria para la correcta estimación de los ingresos durante la operación de la instalación.

