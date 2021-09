Son Caliú Spa Oasis 4* SUP aloja a las tripulaciones de una de las Regatas más importantes del mundo la 52 Super Series Comunicae

viernes, 24 de septiembre de 2021, 13:50 h (CET) Puerto Portals es un puerto deportivo lleno de vida 365 días al año gracias a su variedad de programación de eventos náuticos como la regata Sailing Week enmarcada dentro del circuito Internacional 52 Super Series, la regata más importante para barcos monocascos. En Puerto Portals se han reunido más de 500 personas lo que supone un impacto económico que puede estar entre los 3 millones de euros Mallorca se ha convertido este año en el destino europeo elegido por el Turismo de Lujo que ha cambiado este verano los viajes que programaba de largo recorrido por Mallorca La Fundación Mallorca Turisme del Consell y la Patronal Essentially Mallorca indican que la isla ha registrado este año la llegada de una importante cuota de turistas de lujo centroeuropeos, nórdicos, británicos, franceses y alemanes.

Son Caliú Spa Oasis 4* SUP completamente reformado vinculado a propuestas de ocio deportivo

Son Caliú un hotel emblemático en la isla construido en 1964 totalmente reformado ha estado siempre vinculado a propuestas de ocio deportivas siendo uno de los primeros hoteles en la isla en crear paquetes de Golf. Cuenta con una ubicación privilegiada 7 campos de golf en menos de 12 km. Dispone de un centro tenista y paddle en las inmediaciones. La decoración de sus habitaciones alberga motivos naúticos con un diseño elegante y moderno actual. El hotel cuenta con habitaciones renovadas con un estilo de diseño elegante y con un área de relax a la que se puede acceder desde las habitaciones más exclusivas Música lounge, camas balinesas y piscina infinity, hacen de Portals Lounge un área exclusiva, donde se puede disfrutar de un servicio personalizado en un espacio único, situado en la primera planta del edificio Portals sólo adultos, abierto de 11:00 a 19:00h. El acceso a Portals Lounge es exclusivo para huéspedes alojados en habitaciones de categoría Premium, Suites y Doble Superior con terraza. Las habitaciones con piscina infinity y terraza privada hacen que el hotel ofrezca al cliente un servicio único al más alto nivel.

Su situación es privilegiada en un entorno único que se asemeja a un oasis de la isla

La oferta de relax no puede ser más completa ya que también dispone de un spa donde uno puede relajarse en un circuito de aguas o darse un masaje para escapar del estrés o de las preocupaciones de la vida cotidiana. Alojarse en este paraíso de relax es una de las mejores opciones para visitar las calas escondidas de Mallorca y sus playas más vírgenes disfrutar de una tarde de compras en el área más exclusiva de la capital o salir a tomar una copa en los ambientes más exclusivos.

Uno de los atractivos del hotel es el Spa Oasis, una superficie de 1.100 metros cuadrados dedicados al cuidado del cuerpo y mente. Se puede disfrutar de una sauna, un baño de vapor, hacer uso de las duchas de sensaciones, la fuente de hielo y el Laconium, o darse un baño en la piscina termal con chorros de agua. El complejo dispone también de zonas ajardinadas y una piscina exterior, así como acceso directo a la playa.

Para el segmento de negocios, el hotel ofrece salas de conferencias totalmente equipada. El salón de lectura decorado con motivos de golf y la pista de tenis son otros de los encantos.

Una gastronomía mediterránea internacional

Los amantes del buen comer no tendrán que salir del hotel. Aquí la gastronomía está a la altura en el restaurante Binigual . Además del Pool Bar, un tanto más informal, nos encontramos con la Terraza Garden Bar, de una cocina internacional y con una selección de bebidas y cócteles Premium.

Algunas personalidades han elegido este hotel para el relax y el descanso en sus vacaciones

El conocido bailarín Joaquín Cortés ha elegido este hotel para disfrutar de una estancia en familia con sus hijos durante la Copa del Rey de Vela este verano a la que fue invitado por la organización. La empresaria vinculada al mundo de la moda Carmen Lomana también ha disfrutado de una estancia este verano en el hotel.

