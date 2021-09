Lifan E3: la moto eléctrica de España que permite una movilidad sostenible Emprendedores de Hoy

El movimiento ecológico ha impulsado que las personas adopten un nuevo estilo de vida solidario con el medio ambiente, una opción verdaderamente atractiva que está cambiando la industria en general. De hecho, la movilidad sostenible ya es un hecho y poco a poco va adquiriendo más fuerza en España, gracias a los beneficios ecológicos y económicos que conlleva.

Lifanes una empresa que enfoca todos sus esfuerzos en la creación de vehículos sostenibles que promueven la movilidad eléctrica y, actualmente, operan como distribuidor oficial de motos eléctricas en España y Portugal. Además, su última creación es la moto Lifan E3, un ciclomotor eléctrico diseñado para la movilidad dentro de la ciudad.

Lifan E3: un modelo práctico y sostenible Los vehículos ecológicos se han convertido en la mejor opción para disminuir la contaminación del ambiente y reducir los grandes gastos en mantenimiento y combustible. Por esta razón, la motocicleta Lifan E3 es un modelo eco creado por la compañía Lifan que está diseñado para la conducción en la ciudad, ya que tiene una autonomía de 50 kilómetros gracias a su batería de1.44 Kwh.

Esta se caracteriza por su conducción dinámica dividida en tres modos de pilotaje. La primera con modo eco que le permite circular a un límite de velocidad, pero que es ideal en esos días con tráfico gracias a la autonomía de su batería. Por otro lado, su modalidad normal permite la conducción más ligera del equipo con más potencia y, por último su modalidad sport, perfecta para conducir en vías más rápidas.

Asimismo, está equipada con un motor de la marca Bosch de 1900 W con un par de 70NM, lo que anula por completo la emisión de contaminantes al ambiente. Por eso es un modelo con mucha receptividad por los conductores que prefieren la movilidad eco.

¿Cuáles son las ventajas de la movilidad sostenible? Actualmente, las políticas ecológicas y sostenibles han tenido particular atención debido a la crisis climática que está teniendo graves consecuencias. Las empresas, en especial las del sector automotriz, se han sumado a la iniciativa de cambio incorporando nuevas herramientas innovadoras y creando vehículos eléctricos que no emitan ningún tipo de contaminante.

Además de ser ecológicas, las motos eco cuentan con un diseño de última generación que las permite ser versátiles, seguras, cómodas y atractivas como cualquier otra.

Por otro lado, son vehículos que trabajan con baterías recargables que pueden cargarse de manera fácil y con un coste bajo por kilómetro, de hecho, es mucho menor que aquellas que funcionan con combustible, lo que deriva en un gran ahorro económico.

Empresas como Lifan cubren la necesidad que tienen las personas de utilizar vehículos más sostenibles y con costes más económicos. Por esta razón, han creado una línea de motocicletas ecológicas que cumplen con los diseños y las características para garantizar la movilidad eficiente de sus clientes.

