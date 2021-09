Hoy más que nunca: creatividad de la mano de Fabio Gallego Emprendedores de Hoy

Ante la crisis que se ha desatado y que no parece tener fin, al menos por ahora, no se debe ceder. En un mundo tan complejo como el actual, las personas requieren pensamientos divergentes que les ayuden a reinventarse y a pensar diferente.

Según Transformando tu visión, lo que necesitan las personas es creatividad. Esto es lo que necesitan las personas para salir adelante, renovarse y darse la posibilidad de enfrentar las crisis como una verdadera oportunidad. Fabio Gallego es un asesor, estratega y coach que orienta a las personas a cambiar de visión para que puedan dejar de lado los bloqueos que les impiden avanzar. Esto mismo lo aplica también con los equipos de las empresas. No es de extrañar que son muchas las personas y las empresas que han conseguido darle un vuelco a su negocio mediante su guía e influencia.

La creatividad, el impulso definitivo para superar las crisis La irrupción de la pandemia ha alargado la lista de trabajadores que padecen depresión, ansiedad y/o estrés extremo. Lo que significa que esta realidad está afectando seriamente las empresas. El aumento del ratio de ausentismo, la falta de concentración, la pérdida de interés y motivación, ha influido drásticamente en el descenso de productividad en las empresas.

La creatividad es definitivamente el antídoto contra la desidia y el desánimo. Este es el motivo por el cual las organizaciones deben comprender el momento por el que están pasando las personas y deben ser capaces de hacer frente a una nueva realidad para la que nadie estaba preparado. Por eso, tienen que esforzarse en entrenar diariamente a su equipo para que puedan mantener un estado emocional saludable y de alto rendimiento, así como una mayor motivación que estimule nuevas formas de abordar los problemas y de generar nuevas ideas que puedan ser rentables.

Por esta razón, en Transformando tu visión se ofrece una serie de servicios económicos y eficientes como el coaching estratégico y las consultorías. Además de formaciones adaptadas a cado caso particular. Estas facilitan a las organizaciones solucionar problemas con un enfoque creativo estratégico, como por ejemplo, levantar la motivación, mejorar el rendimiento o aliviar ambientes conflictivos. Finalmente, también contribuyen a aumentar de manera considerable las capacidades de aprendizaje para cualquier objetivo: ventas, memoria, productividad y mucho más.

Las claves para estimular la creatividad en todos los ámbitos de la compañía La crisis han sido retos para crear fórmulas innovadoras, a lo largo de la historia. Las organizaciones deben dejar esa mentalidad retrógrada en la que siguen pensando que fomentar la creatividad entre los empleados es una pérdida de tiempo. Grandes empresas actuales que empezaron siendo muy pequeñas como Amazon, Netflix, Procter & Gamble, restaurantes creativos, tiendas de ropa, Airbnb, o en el mundo del transporte como Uber, etc. supieron dar el salto hacia nuevas oportunidades cuando nadie esperaba que fuesen a tener éxito. Y cada vez hay más empresas dispuestas a darle mucha importancia tanto a la creatividad como a la innovación.

Las organizaciones y los equipos deben estar dispuestos a tolerar la presión, a asumir riesgos y a salir de sus zonas de comodidad. Aun así, es de vital importancia proporcionar al personal un entorno estimulante que promueve la productividad y la creación de ideas innovadoras. De esta forma, también se genera el buen desarrollo de las compañías así como facilitar la resiliencia, es decir, la capacidad para que las personas contrarresten de manera positiva los efectos del estrés y el desgaste de la desmotivación. De hecho, como lo demuestran algunas compañías como Google, Cisco o pequeñas empresas que reparten parte de las acciones y movilizan de manera intensa a las personas.

Las oficinas del gigante tecnológico Google, han dejado de estar diseñadas por los típicos cubículos para convertirse en espacios que parecen sacados de la ficción, cuyo objetivo es crear un lugar de trabajo, enriquecedor, feliz y que favorezca los espacios productivos.

Sin embargo, es muy importante que las empresas tengan en cuenta que no necesitan tener el presupuesto de Google para crear ambientes de trabajo saludables, creativos y productivos para sus empleados. También pueden hacerlo combinando cosas aparentemente inconexas, la imaginación dirigida como retos, juegos y ambientes estimulantes con colores, áreas de descanso y recreación, entre otras muchas herramientas. La experiencia demuestra que la gente está dispuesta a dedicar horas y esfuerzo si sienten que son comprendidos emocionalmente y que se les ofrece honestamente medios que inspiren para hacerlo.

Las organizaciones que desarrollen y promuevan de manera intensa la creatividad de los suyos se convertirán en organizaciones mucho más productivas y exitosas. De hecho, no parece haber mejor alternativa.

