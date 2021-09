Implika lanza un innovador campus virtual que facilita la inserción laboral Comunicae

jueves, 23 de septiembre de 2021, 12:48 h (CET) El Grupo Implika da un paso más en la mejora continua de su oferta formativa con el lanzamiento de un nuevo campus virtual que tiene como objetivo mejorar todavía más la experiencia de aprendizaje del alumno y su rápida inserción laboral El nuevo Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS por sus siglas en inglés) ofrece al estudiante una eficiente experiencia 100% digital y transforma Implika en un centro Ed-tech que emplea las herramientas tecnológicas para mejorar el aprendizaje.

Implika lleva años siendo pionera de la formación online en FP y Cursos Profesionales. “Tenemos una amplísima oferta de 183 cursos entre FP, Cursos Profesionales y Certificados de Profesionalidad. La educación a distancia de Implika permite al alumno estudiar a su ritmo, desde cualquier lugar y acordando el avance de su progreso con un tutor personal. El Campus Virtual que veníamos utilizando hasta ahora tenía una valoración de 9 puntos sobre 10 según nuestro alumnado, pero hemos querido dar un paso más allá para optimizar todavía más la empleabilidad que ofrecen nuestras formaciones. Para nosotros la mejora continua es esencial”, explica Zigor Maritxalar, experto en empleo y director de Implika.

Por el momento el nuevo Campus Virtual se estrena con las 30 formaciones de FP que tienen un mayor número de matriculaciones en Implika. Las principales son:

1- Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.

2- Técnico Superior en Animaciones 3D, Juegos y Entornos interactivos.

3- Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes.

4- Técnico en Farmacia y Parafarmacia.

5- Técnico Superior en Administración y Finanzas.

Un tutor personalizado

La primera vez que el alumno entra en el campus el sistema le ofrece un tour de usuario para que pueda conocer todas las funcionalidades. Además, en todo momento cuenta con soporte técnico y de solicitudes.

“Además de los temas relacionados específicamente con la temática del curso en cuestión, en Implika no perdemos nunca de vista cuál es el objetivo final: tener éxito en el mercado de trabajo y por ello, además de dar acceso directo a nuestra Agencia de Colocación Oficial autorizada por el SEPE, hemos incluido también nuevos módulos prácticos que preparan al alumno para destacarse frente a otros posibles candidatos en un proceso de selección laboral” explica Maritxalar.

Se trata de módulos especializados en potenciar las habilidades transversales a la educación, elaborados bajo las exigencias del marco europeo para la agenda 2030. Algunos de estos módulos son: Habilidades Digitales, potenciar las Soft Skills, cursos completos de idiomas, Orientación Laboral, etc.

Desde el propio campus cada alumno tendrá un contacto directo con el equipo experto en colocación con el que trabajarán diferentes necesidades, desde diseñar un currículum atractivo hasta preparar una entrevista de trabajo.

El nuevo campus virtual introduce un sistema de gamificación mediante insignias Level Up que transforma el aprendizaje en un juego e incentiva el avance del alumno a lo largo del curso.

100% adaptado al smartphone

El nuevo campus virtual de Implika utiliza el formato RISE, la tecnología nº1 en campus que ofrece la máxima adaptabilidad en tablets y smartphones. Pesa muy poco y su carga es muy ágil en cualquier dispositivo.

La apertura de módulos es automática, sin esperas.

12 centros físicos y una potente sede virtual

A todas las ventajas del nuevo campus virtual Implika suma la fuerza de su red de centros distribuida por toda España: “Siempre que lo considere necesario, el alumno puede acudir en persona a su centro de Implika más cercano para resolver dudas concretas o reforzar materias de estudio. Para ello cuentan con centros en Madrid, Barcelona, Bilbao, Alicante, San Sebastián, Málaga, Murcia, Pamplona, Sevilla, Valladolid, Valencia y Zaragoza”, explica Maritxalar.

