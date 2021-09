Makro apuesta por una logística "data-driven" de la mano de las soluciones de Generix Group Comunicae

miércoles, 22 de septiembre de 2021, 16:42 h (CET) Makro, empresa de distribución a hostelería, consciente de la importancia de la información y documentación para la toma de decisiones logísticas, aborda la construcción de una "Control Tower" de su red logística y la integración de todas sus plataformas apoyándose en la plataforma de gestión de almacén de Generix Group, editor de soluciones colaborativas para la cadena de suministro Makro cuenta con amplia experiencia como socio de referencia para el sector hostelero. Así, el control y la apuesta por el servicio logístico son factores clave para la compañía. Conscientes de ello su estrategia pasa por reforzar aún más esa posición, ganar capacidad de adaptación y de toma de decisiones, desde la visibilidad de la cadena de suministro para seguir construyendo una logística adaptada y mejorada, así como una cadena “data-driven” que facilite la toma de decisiones ágiles y basadas en la investigación y los datos.

Apuesta por el servicio al cliente y la omnicanalidad

La omnicanalidad y la mejora de los servicios online es otra prioridad de cara a sus clientes hosteleros, a los que sirve de forma directa en sus establecimientos. Para lograrlo, la digitalización de la cadena de suministro va a ser una de las claves de su éxito. Así, Makro ha decidido abordarlo de manera proactiva y con las herramientas adecuadas, una Control Tower para la recogida y monitorización de la información y un sistema de gestión de almacén integrado y único para todas sus plataformas que permita la mejora continua de su operativa.

Soluciones adoptadas de Generix Group

Para llevar a cabo este profundo cambio, Makro ha escogido varias soluciones de la suite de Generix Supply Chain Hub:

Por un lado, ha decidido implantar la solución de gestión de almacén, Generix WMS en sus almacenes. El sistema de gestión de almacén (WMS) de Generix permite un control exhaustivo de todas las operaciones del almacén, haciendo que toda la información esté disponible en tiempo real y facilitando la toma de decisiones rápidas. Su facilidad de parametrización y uso por parte del cliente, la profundidad funcional disponible, la experiencia en le sector y su capacidad de gestión multi-almacén y con operativas diversas han sido algunas de las razones de esta elección.

Además, como complemento implementarán la solución de gestión de patio de camiones, Generix YMS que le permitirá un control exhaustivo del tránsito de camiones de sus plataformas, maximizando las capacidades de la planta, armonizando entradas, salidas y procesos de carga, eliminado los procesos administrativos y automatizando el booking con los transportistas. Una labor decisiva en una compañía que busca la mayor eficiencia en sus operaciones logísticas. "Nuestro objetivo era beneficiarnos de herramientas que no sólo permitieran la mayor eficiencia logística en la actualidad, sino que también permitieran la capacidad de adaptación a los cambios que se avecinan. Todo ello con un control preciso en tiempo real de nuestros almacenes e integrado con nuestros sistemas de gestión (ERP). De esta forma, podemos tomar decisiones en el menor tiempo posible, ganando agilidad y eficiencia", comenta Carmelo Asegurado, Head Of Supply Chain en Makro.

"Contar con toda la información relevante en tiempo real es el primer paso para un plan de crecimiento logístico ambicioso como el que se quieren poner en marcha. Así lo han entendido los responsables de Makro y para hacerlo han decidido que las herramientas WMS y YMS de Generix son la solución. Estamos realmente orgullosos de acompañarlos en este proyecto", apunta Philippe Ducellier CEO de Generix Group Spain.

