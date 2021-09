Dos de cada tres autónomos afirma no haberse recuperado de la pandemia, según ATA Un 26,4% de los encuestados dice que la subida de la luz es el mayor peligro para su negocio Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 22 de septiembre de 2021, 12:13 h (CET) Así se desprende del último barómetro realizado por la Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA), publicado este miércoles, en el que se indica que entre los trabajadores que no han recuperado su actividad previa a la pandemia, un 40,1% se plantea cerrar y un 7,4% asegura que tendrá que hacerlo. Además, hasta un 39,8% de los autónomos plantea que su actividad se recuperará completamente en 2022, un 16,4% lo prevé para 2023 y un 8,4% para el año 2024.

Respecto a las situaciones que más pueden afectar a sus negocios, el 30,2% afirma que lo que le llevaría al cierre es una subida de los impuestos, como puede ser la base de cotización, mientras el 26,4%, afirma que es la subida de la luz el mayor peligro. Un 16,2% afirma que la situación más grave es la falta de ayudas frente a la pandemia y un 15,5% considera que es la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Por otra parte, hasta el 90,8% de los autónomos encuestados por ATA afirma no estar percibiendo en estos momentos la prestación por cese de actividad. Entre el 8,6% que sí la está recibiendo, un 87,2% afirma que volvería a solicitarla de nuevo en caso de prorrogarse y hasta un 34,2%, unos 75.000 autónomos, afirma que se dará de baja cuando finalice esta prestación.

Respecto al paquete de ayudas directas de 7.000 millones de euros aprobado por el Gobierno, la nota media es de un 2,8 sobre 10, ya que el 74,71% suspende las medidas y casi la mitad, un 46%, le da la nota más baja posible, un 1. Además, un 87,4% asegura no haber solicitado la ayuda, y de este porcentaje, un 27,3% no lo ha hecho por no tener gastos que justificar, un 17,4% asegura no estar en el listado de actividades con derecho a ayudas y el 17,2% afirma que su actividad no ha caído más de un 30%. Según ATA, algunas profesiones como “taxistas o periodistas freelance” quedan fuera de las ayudas “por no poder acreditar gastos” aunque “sí pueden acreditar la caída de la actividad”.

En cuanto a la distribución geográfica de estas ayudas, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, aseguró que Canarias acumula “una de cada cinco solicitudes” y señaló que va a agotar el presupuesto porque es, junto a Baleares, “las dos únicas comunidades que exceptuaban el tope máximo de 200.000 euros del real decreto ”. En el resto de regiones, la partida presupuestaria se ha agotado entre un 50% y un 60%, añadió.

SMI Y EMPLEO

En cuanto a la subida del SMI, la mitad de autónomos (49,5%) con trabajadores a su cargo considera que no es el momento porque “no pueden permitirse subidas en costes salariales”. Solo el 10,4% valora positivamente la subida, mientras que el 30% dice no afectarle porque la nómina de sus trabajadores está por encima de ese salario.

En cuanto al empleo, en torno a 300.000 autónomos, el 10,8%, cree que tendrá que disminuir su plantilla en los próximos meses si no cambia la situación actual. Por el contrario, el 26,2% afirma que mantendrá el empleo de todas las personas que trabajan en el negocio y un 3,6% incluso piensa en aumentarla.

Ante la reforma del sistema de cotización para los autónomos, un 35,3% se muestra a favor de cotizar por ingresos reales, un 34% en contra y un amplio 30,7% no sabe o no contesta. Según Amor, este último porcentaje corresponde a un pensamiento “prudente” por parte de muchos autónomos, que todavía desconocen “cómo les puede afectar” el cambio. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Dos de cada tres autónomos afirma no haberse recuperado de la pandemia, según ATA Un 26,4% de los encuestados dice que la subida de la luz es el mayor peligro para su negocio ​Las comunidades energéticas, una alternativa renovable ante el encarecimiento de luz Las peticiones para la instalación de placas solares ha aumentado casi un 400% en dos años El alquiler en Madrid arranca el otoño volviendo a su normalidad Se puede hablar de dos razones principales: la presencialidad laboral y la vuelta a las aulas Consejos útiles para la agricultura sostenible Su objetivo es dejar atrás las técnicas tradicionales, no siempre eficaces y rara vez conscientes del entorno, para aplicar otras adecuadas a los tiempos actuales Invertir en bolsa de valores, ¿merece la pena? Su objetivo es fomentar la compraventa de activos con mucha liquidez como las acciones, divisas y futuros