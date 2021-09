Lefebvre incorpora la tecnología de Signaturit a su solución de Firma electrónica Comunicae

martes, 21 de septiembre de 2021, 16:59 h (CET) Todos los clientes del grupo tendrán acceso a un servicio de firma de documentos de manera segura y legalmente vinculante. La tecnología de Signaturit ya se integra en Centinela y LexOn, los softwares de gestión de Compliance y gestión de despachos de Lefebvre Lefebvre, empresa líder en España en servicios de información y soluciones jurídicas para el abogado y la empresa, integra en su servicio Firma los servicios y la tecnología de Signaturit, empresa española líder en servicios de confianza para la firma electrónica, las comunicaciones electrónicas certificadas y la identificación digital.

Firma permite a los usuarios de los productos de Lefebvre agilizar los procesos de negocio en todos sus departamentos gestionando la firma de documentación o contratos con clientes, proveedores o empleados sin necesidad de instalar ninguna aplicación y desde un único punto. El servicio permite a su vez el control en tiempo real del proceso y automatiza las comunicaciones para ahorrar tiempo y facilitar su seguimiento.

Gracias a la contrastada tecnología de Signaturit, Firma Lefebvre certifica fehacientemente las notificaciones que se envíen mediante correo electrónico o SMS y legítima que un fichero no haya sufrido cambios.

Soluciones de ámbito jurídico como Centinela, software de gestión de riesgos y compliance para la empresa, o LexOn, el software de gestión de despachos de Lefebvre, ya se beneficiaban a día de hoy de estas nuevas funcionalidades.

La colaboración entre Signaturit y Lefebvre supone dar un paso más en la relación de ambas compañías, cuya vinculación se remonta a más de un año y que ha llevado a los 2.600 empleados del grupo editorial en el mundo, a beneficiarse de sus excelentes prestaciones de firma electrónica.

Para Beatriz Cabrera, Vicepresidente de Partners y Alianzas Global de Signaturit, “La integración de nuestros servicios en la plataforma de un líder de mercado como Lefebvre, pone de relieve un trabajo bien hecho por parte de ambas compañías, con un servicio excepcional a los clientes, tanto en términos de seguridad como de agilidad documental. Dos cualidades por las que ambas compañías hemos apostado y que son el secreto del éxito de nuestro partnership”.

Para María José Sesarino, directora de Tecnología de Lefebvre, “contar con la tecnología de Signaturit nos permite escalar varios peldaños en la prestación de nuestro servicio a los abogados y asesores en Europa y es una palanca perfecta para avanzar y afianzar la calidad de nuestras soluciones de software”.

Sobre Signaturit

Signaturit es una compañía legaltech acreditada como prestador cualificado de servicios de confianza (QTSP) que ofrece soluciones innovadoras de firma electrónica, entrega electrónica certificada e identificación electrónica. Estas tecnologías facilitan cualquier proceso de firma o comunicación digital, con plenas garantías legales y de seguridad. Fundada en el año 2013 y participada por Providence Strategic Growth –la filial de growth capital de la firma líder de gestión de activos Providence Equity Partners–, Signaturit tiene actualmente más de 3.000 clientes en más de 40 países y ha permitido la realización de más de 38 millones de firmas en su plataforma. Los servicios de confianza de Signaturit optimizan el proceso de firma, permitiendo a los clientes reducir el consumo de papel, mejorar sus procesos de facturación y contratación y proporcionar a sus equipos una herramienta que les ayude a optimizar sus tareas administrativas relacionadas con la firma de documentos. La empresa se ha clasificado por segunda ocasión en el ranking del Financial Times 1000. Para más información, www.signaturit.com

Sobre Lefebvre

Lefebvre es una empresa que pertenece a Lefebvre Sarrut, grupo editorial jurídico de origen francés especializado en aportar soluciones prácticas para la empresa y sus asesores en siete países europeos. Considerada como la editorial jurídica líder en España, Lefebvre es la autora de los Mementos. La editorial emplea a 450 personas y en 2020 facturó más de 40 millones de euros.

