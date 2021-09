​Las tres características clave de las experiencias digitales que han despuntado en 2021 La experimentación digital, la personalización o las soluciones en la nube, protagonistas de este año Redacción

martes, 21 de septiembre de 2021, 12:12 h (CET) Crear experiencias digitales excelentes está siendo uno de los retos más importantes de 2021 para muchas organizaciones. Según Forrester, una de cada cuatro marcas lograrán avances significativos en la calidad de sus experiencias digitales a lo largo de este año.



Los expertos de Liferay Inc., proveedor de la plataforma Open Source líder para la creación de experiencias digitales web, móvil y para dispositivos conectados, identifican tres tendencias que están impactando en 2021 en el ámbito de las experiencias digitales, en todo tipo de corporaciones, independientemente de su tamaño y del sector en el que operen:



1. Experimentación Digital Las empresas más competitivas son las que más apuestan por la innovación digital: Porqueel éxito está en la flexibilidad. La realidad es que las personas se han enfrentado a grandes cambios y, por lo tanto, han tenido que adaptarse de forma muy rápida en los últimos meses y exigen a las empresas que también lo hagan. Con un escenario tan variable las compañías capaces de probar y hacer mejoras rápidamente en su oferta digital han aumentado su competitividad. Por eso, la experimentación está siendo tan importante en 2021, como fórmula para que las empresas sean capaces de ofrecer mejores interacciones a sus clientes.

2. Personalización Soluciones que permitan construir relaciones de calidad y personalizadas con las audiencias. Todos los analistas de la industria coinciden en que el último año ha supuesto una aceleración de las nuevas experiencias digitales, en la carrera de las empresas por conseguir mejorar sus customer journeys, en todos los ámbitos: B2C,B2B y B2E. Crear ecosistemas más maduros y con relaciones más cercanas con clientes, partners y empleados ha empezado a ser una prioridad estratégica para las compañías, seleccionando aquellas soluciones tecnológicas que sepan ofrecer una mayor automatización, personalización y, por supuesto, una minimización de las fricciones en sus interacciones.

3. Agilidad y flexibilidad La nube es prioridad: Son muchos los cambios a los que las compañías han tenido que hacer frente recientemente, y múltiples las diferentes y nuevas soluciones tecnológicas que han tenido que valorar para satisfacer las necesidades de los usuarios y alcanzar sus objetivos de negocio. Y el cloud es una de ellas. Las soluciones en la nube cobran fuerza en este escenario por el ahorro de costes tanto de infraestructura, como mantenimiento, escalabilidad o actualizaciones que presentan, entre otros. Además, aportan flexibilidad gracias a la reducción del time to market en el diseño, construcción e implementación. Todas estas circunstancias hacen que este 2021 sea también el año de la nube para un gran número de compañías de todos los sectores y tamaños.

