Deudafix anula deudas de 134.000€ a un residente de Zaragoza con la Ley de Segunda Oportunidad

lunes, 20 de septiembre de 2021, 12:07 h (CET) Nueva exoneración concedida a un cliente de Deudafix, Iban C. ciudadano de 40 años residente en Zaragoza. La situación económica del cliente era realmente dramática, tenía unas deudas que ascendían a más de 134.000 € y un salario de poco más de 1.000 €. El sobreendeudamiento había sido generado en su mayoría por micropréstamos con un elevado interés, que hacían inviable que pudiera tener una vida digna y devolver el importe entregado La experiencia del cliente fue:

“Os quiero comentar como fue el proceso, en marzo 2020 yo estaba muy agobiado por las deudas ya no sabía donde acudir y estudié todas las empresas que se dedican a la Ley de la Segunda Oportunidad, desconfié mucho de la información que recibía, tras hablar con varias vi en Google DEUDAFIX, empresa con una trayectoria internacional de más de 30 años.

Pensé, ¿y si ellos son los correctos? Llamé y me dieron esa confianza que necesitaba y me lancé”.

"Desde el minuto uno me han llevado de la mano, aunque físicamente estuvieran en Madrid están disponibles en cada momento. DEUDAFIX es una gran barca donde desde el primer empleado al dueño reman todos en la misma dirección y esa es ayudarnos a salir de ese pozo de las deudas".

"Desde el 13 de septiembre ya puedo decir que estoy exonerado de deuda y decir alto: la Ley de segunda oportunidad funciona y es real. Si estáis en una situación difícil, pedir ayuda a gente profesional y DEUDAFIX es la mejor opción de todas. Una y mil veces elegiría DEUDAFIX, los mayores expertos en ley de segunda oportunidad. Sí se puede salir, yo he podido. Ahora te toca a ti".

El abogado senior de DEUDAFIX, Luis Miguel Díaz Simón dijo: "Siempre es un placer ayudar a nuestros clientes a reiniciar sus vidas de esta manera. Sentimos los problemas de nuestros clientes y compartimos la alegría todos los días mientras exoneramos a cada cliente".

DEUDAFIX gestiona más de 100.000 consultas al año y es el proveedor número uno en España de servicios de mediación y liberación de deudas en España.

Este es un claro ejemplo, de como el mecanismo de la Ley de la Segunda Oportunidad, puede ayudar a que muchas personas tengan una nueva vida.

