Google extenderá a móviles Android antiguos el restablecimiento automático de los permisos de las aplicaciones El restablecimiento automático se ejecuta cuando la aplicación no se usa durante algunos meses Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 20 de septiembre de 2021, 12:00 h (CET) Google extenderá una de las funciones de privacidad que llegó con Android 11, el restablecimiento automático de los permisos de las aplicaciones cuando llevan varios meses sin usarse, a versiones antiguas del sistema operativo a partir de Android 6.



La compañía tecnológica espera mejorar la privacidad de "miles de millones" de dispositivos Android con la extensión de una función de Android 11, el restablecimiento automático de los permisos, a equipos antiguos.

El restablecimiento automático se ejecuta cuando la aplicación no se usa durante algunos meses, y actúa sobre los permisos denominados "de tiempo de ejecución", es decir, aquellos "que muestran un mensaje de tiempo de ejecución al usuario cuando se los solicita", como explica en la página de desarrolladores de Android.

Esta función de privacidad se extenderá con una actualización de diciembre de este año, para llegar también a los equipos Android antiguos, desde la versión 6.0.

