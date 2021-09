​Novedades desde la DGT para la educación vial Nuevas leyes y normativas para mejorar la seguridad en la conducción y optimizar el uso de la vía pública Redacción

viernes, 17 de septiembre de 2021, 13:41 h (CET) Las autoescuelas son academias donde se imparte toda la información para que el alumno pueda aprender a conducir y a respetar las normas de circulación. En este sentido, hay que saber que la Dirección General de Tráfico actualiza y crea nuevas leyes y normativas con cierta periodicidad para mejorar la seguridad en la conducción y optimizar el uso de la vía pública. La obligación de toda autoescuela es mantenerse atenta a estas novedades e implementarlas cuanto antes a sus procesos de estudio.



Una de las principales claves de las academias formativas de educación vial es su capacidad de adaptación a las tendencias y demandas de sus alumnos, así como a su habilidad para ofrecer la formación más adecuada y actualizada. La autoescuela Onroad destaca por haber implementado la posibilidad de conseguir el carnet de conducir completamente online, por lo que es fácil de entender que sea de las primeras en conocer y adaptar las novedades que desde la DGT se han añadido a la normativa vial.



Cambios más relevantes en la Ley de tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial Las modificaciones sobre el reglamento entraron en vigor el pasado 2 de enero de 2021, por lo que todas las autoescuelas debieron introducirlas en su proyecto formativo. Solo el cambio referente al de velocidades en zonas urbanas (artículo 50 del Reglamento General de Circulación) tardó algo más (6 meses) desde su publicación en el BOE en hacerse efectivo, ya que de este modo los ciudadanos y las administraciones públicas tendrían tiempo para conocer y adaptar la señalización correspondiente.

En cuanto a los cambios que se llevaron a cabo estos son los 9 más importantes.

1. Usar el móvil mientras se conduce Las penas se endurecen, aumentando de los 3 puntos a los 6 los retirados del carnet si se conduce usando el móvil.

2. La conducción con patinetes A partir de su aparición en el BOE, los patinetes están obligados a cumplir las normas de circulación exactamente igual que el resto de vehículos. Los conductores, si lo determinan las autoridades competentes, podrán ser sometidos a las pruebas de control de alcoholemia. Así mismo, no podrán usar auriculares durante la conducción de estos aparatos. No podrán circular por las vías interurbanas, ni por zonas peatonales, tampoco por travesías, autopistas, autovías dentro del pueblo o por túneles. Por último, se está obligado a un certificado que acredite que se cumplen los requisitos técnicos que se ofrecenen el manual de características que el director general de Tráfico aprobó.

3. Utilizar el cinturón de seguridad También aumenta la penalización por el uso indebido de los cinturones de seguridad, aumentando la retirada de 3 a 4 puntos. El mismo tratamiento reciben otros elementos y sistemas de seguridad, como son los sistemas de retención infantil, los cascos y demás elementos de protección de obligado cumplimiento.

4. Se reduce la edad para acceder al carnet Efectivamente, disminuye la edad para conducir camiones de 21 a 18 años, una vez se haya aprobado el CAP (Certificado de Aptitud Profesional), que prevé un curso formativo de 280 horas de duración. Así mismo, la edad para la conducción de autocares también se reduce a los 18 años. En este caso, solo se permitirá si no lleva pasajeros y en un radio de circulación limitado a los 50 kilómetros. Una vez cumplidos los 21 años y con el CAP aprobado, podrá llevar a otros pasajeros.

5. Límites a los adelantamientos Queda suspendida la medida de adelantar a más de 20 km/h del límite establecido en carreteras convencionales. A partir del 2 de enero de 2021, no se podrán superar los límites que se marquen para cada vía.

6. Límites de velocidad en las ciudades También se modifica la velocidad máxima en las ciudades, de los 50 km/h que existía como velocidad máxima se pasará a 20 o 30 km/h como máximo, dependiendo del tipo de vía. Queda terminantemente prohibido superar los 20 km/h en aquellas pistas de plataforma única de calzada y acera. Así mismo, se queda en 30 km/h aquellas de un único carril por sentido de la circulación, en las que posean dos o más carriles para cada sentido de la circulación, el límite seguirá siendo el habitual de 50 km/h.

7. Penalización por llevar radares Efectivamente, la Dirección General de Tráfico prevé penalizar hasta con 500 euros conducir con todo aparato que permita la detección de radares o cinemómetros, incluso si estos van desactivados. También perderán 3 puntos del carnet de conducir.

8. El fraude durante el examen de conducir Para el momento del examen aparece una nueva infracción, de carácter muy grave. Se trata de cometer fraude cuando se está examinando del carnet de conducir por utilizar algún tipo de intercomunicación no autorizado. La multa se eleva a 500 euros más un castigo de 6 meses si poder presentarse a otro examen.

