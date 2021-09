“Celebro que el teatro, después de la pandemia, esté cada día más activo”

Pau Barbarà está contento porque su primera propuesta teatral, el musical “Barcelona 24 horas”, es un éxito. Este joven de 26 años, después de escribir un corto, “Paki 24 horas”, vio que lo que proponía, interesaba a la gente. Después de “Paki”, se lanzó a escribir una historia basada en vivencias cotidianas de gente joven de distintas formas de ser en esa bulliciosa Barcelona actual. Además, Pau, es músico, aunque no ejerce, pero ama las corcheas y por eso escribió una historia contemporánea con música de su cosecha, inspirada en grupos catalanes de renombrado éxito. Con todos estos ingredientes, hizo un cóctel apetecible, cóctel que no sólo aman los jóvenes, que son los protagonistas, sino también los mayores que les sirve esta historia musical para hacer un repaso a sus primeros momentos trascendentales de la vida.

La Covid golpeó esta obra, tenían que haberla estrenado el pasado año y lo hacen ahora con todos los oropeles posibles teniendo en cuenta las circunstancias sanitarias. En el barcelonés teatro Aquitania, este fin de semana, “Barcelona 24 horas”, este cotidiano musical abre de nuevo sus puertas. El teatro, como es sabido, es seguro, la gente guarda los dos metros de distancia, sigue la obra con la mascarilla puesta, en todos los teatros, también en el Aquitania, la sala ha sido cuidada al cien por cien para que todo el mundo esté tranquilo, no falta el gel para alejar el virus de las personas.

Salgan, vayan al teatro, diviértanse, la vida vuelve, distinta, hay que gozarla, con este musical saldrán con buen sabor de boca. En esta entrevista lo explica el autor de la obra y de la música, ¡ánimo¡

¿A qué es debido el éxito del musical “Barcelona 24 horas”?

La obra tiene su historia, teníamos que estrenar a finales de marzo de 2020, no pudimos hacerlo, estábamos a punto, habíamos hecho los ensayos, pero, con la pandemia, se canceló todo. En octubre, cuando se empezó abrir, estrenamos en el teatro Gaudí de Barcelona, habíamos programado por poco tiempo, fuimos haciendo prórrogas debido al éxito de público, finalmente estuvimos en el Gaudí cinco meses, hasta el mes de abril.

Ahora han vuelto, en esta ocasión al Teatro Aquitania, también en Barcelona. Si, en estos momentos hemos podido hacer en este teatro el estreno oficial, y a partir de ahora estaremos todos los fines de semana, sábados y domingos. Es un teatro pequeño y compartimos el espacio, hay un día que estamos programadas dos compañías distintas con sus respectivos espectáculos.

¿Es complicado compartir teatro un mismo día? Es complejo pero se puede, tenemos una buena organización, esto es bueno para nuestra supervivencia.

¿”Barcelona 24 horas”, ¿sólo se programará en teatros de Barcelona?

Después de estar cinco meses en el teatro Gaudí nos salió la oportunidad de ir a Madrid a representar la obra en el teatro Lara, arrancamos en el mes de agosto, ahora mismo sigue en cartel y en el Lara estaremos hasta el mes de enero. Se ha hecho una producción en paralelo, y hemos adaptado la versión original en catalán al castellano para representarla fuera de Catalunya. Todo con la misma productora, “Suerte en mi vida”, que está liderada por el director musical y el de escena, y por mí, que, aunque no soy miembro de la productora, cuentan conmigo.

¿Cómo le surge escribir esta obra? Con anterioridad había escrito “Paki 24 horas”, un proyecto pequeño que gustó mucho, digamos que allí fue donde me quité el miedo a escribir. Nunca había estudiado teatro, soy músico, me gustaba ver el teatro desde la butaca, cuando veo asumible escribir teatro es cuando creo “Paki 24 horas”, gusta al público y me pongo a trabajar en la creación de una obra larga.

¿Es músico pero no ejerce, a qué se dedica? Mi trabajo es buscar financiar starupps.

Digamos que las finanzas le dan de comer. Si, es así, exacto,

¿Cree que algún día podrá vivir del teatro, viendo cómo funciona actualmente? No sé si soy la persona indicada para hablar en nombre del teatro porque sólo tengo experiencia en esta obra, en mi caso concreto, no es que el otro trabajo lo haga para pagar las facturas y esto sea un hobby, no es así, a mi me gusta mucho el teatro y me han dado la opción de poder hacer en mi trabajo media jornada y así lo puedo compaginar con el teatro, estoy contento de poder compaginar ambas cosas, mi historia no es decir estoy cansado de mi trabajo de las finanzas y lo dejo todo por el teatro. Poder hacer las dos cosas es un privilegio para mí, y si lo puedo hacer, es fantástico.

En su obra los actores representan a una fotógrafa, a una pija que marcha a vivir por debajo de la Diagonal, a un hombre obsesionado por trabajar y a otro que quiere ser Hugh Grant, ¿cree que estos cuatro personajes representan fielmente a la gente joven de Barcelona?

Una vez que la gente ha visto la obra en el teatro hemos comprobado que los cuatro personajes son cuatro perfiles e incluso estereotipos de los jóvenes que vivimos en Barcelona, el público sale diciendo que se han sentido identificados con la obra y sus personajes, y muchos dicen que además refleja perfectamente todos los jóvenes a los que tratan habitualmente. Cuando escribí esta obra pensé hacerlo sobre historias que me pasaban a mí y a gente que conocía. Me encanta el género musical, soy un apasionado de todos los musicales, siempre explican grandes historias, en esta obra hay muchas referencias a los grandes musicales, pero lo que quise escribir fueron historias mínimas, cotidianas, como salir a comprar, ir a trabajar, enamorarse, todas estas cosas sencillas de cada día.

¿La obra se base en las cosas cotidianas? Totalmente, el motivo de la obra es este, en la obra se ponen en valor las cosas sencillas de cada día, muestra nuestra vida en Barcelona, unas pequeñas cosas que pueden ser muy grandes e importantes en la vida de cada uno de nosotros.

¿A quién puede interesar esta música, a gente joven como usted, a los mayores o a todos los públicos? Sabía que a los jóvenes les gustaría la obra y se sentirían identificados, eso enseguida se vio, no teníamos claro si la gente mayor la entendería y le puedo decir que los mayores son quiénes más nos han aplaudido, no tanto porque vean a sus jóvenes identificados sino porque reviven su juventud, los primeros besos, qué pasa o qué se siente cuando empiezas una relación, dudas en el trabajo, sueños de vida, los mayores todo eso lo reviven tal y como lo pasaron, con un poco de nostalgia. Lo que cambian son las formas, porque explicamos las cosas de forma muy milenial nosotros, al día después de conocernos, ya hablamos por WhatsApp, usamos las redes sociales, la tecnología y los avances tecnológicos, pero los miedos y los deseos, los sentimientos, son los mismos que tenían los mayores en su momento.

Ahora, en Barcelona, se está representando también una gran producción musical, “Cantando bajo la lluvia”, ¿tienen miedo a esta competencia, o cada cual tiene su público?

Cada obra tiene su público y también compartido, en general creo que es muy bueno que en Barcelona se representen más musicales, no sólo “Cantando bajo la lluvia”, sino musicales grandes, también “Fama”. Eso me ilusiona mucho porque volvemos a tener salas con grandes programaciones, a mi no me da miedo, celebro que el teatro, después de esta pandemia, esté cada día más activo, es muy positivo, evidentemente, estas grandes producciones, tienen un gran público y eso puede despertar a muchas gente que aún no ha vuelto al teatro después de que nos afectara la Covid.

¿Qué tipo de música se puede escuchar en “Barcelona 24 horas”? Es aparentemente sencilla, esa que cuando se escucha parece que la hayas escuchado siempre, tiene referencias pop, incluso a alguna música que se hace aquí, en Catalunya, como Manel, Amics de les Arts, todo este tipo de grupos que son los que yo escucho, lo bonito es que yo soy el autor de la música pero el director musical de la obra es también quién hizo los arreglos musicales, para que se pueda tocar en directo con acompañamiento de piano y a cuatro voces, es música en directo con un pianista que está en escena durante toda la obra.

Uno de los personajes de la obra es un chico que adora a Hugh Grant, ¿por qué Hugh?, podían haber encontrado un actor representativo más en consonancia con la edad del personaje. El chico quiere ser Hugh cuando sea mayor, lo que tiene Hugh Grant es como la leyenda de ser el más clásico de las películas románticas, sí que hay referentes más actuales pero al final Hugh es un romántico cinematográfico incombustible.

Es el creador de la música, pero no trabaja como músico. ¿Cómo se las han arreglado para llevar adelante el tema musical? No trabajo como músico, soy el compositor de la música de la obra pero lo que escribo se lo paso al director musical, Dídac Flores, porque es conocedor del tema, muy aplaudido, conocido y con una amplia trayectoria, también en Madrid, necesito gente con experiencia para que lo que escribo lo lleve al primer nivel, y eso es lo que hemos estado haciendo, yo hago música pegadiza, actual, y él le da un toque clásico que funciona en el musical , es una sensacional combinación. Soy guitarrista y la música que he escrito en la obra se interpreta al piano. Es complicado para mí, como guitarrista, escribir una composición para piano, no lo haría.

¿Está contento de la marcha de “Barcelona 24 horas”?

Estoy súper contento del éxito que está teniendo la obra, creo que tiene una larga vida, podemos ir a muchos teatros, desde Barcelona o desde Madrid. En Barcelona vamos a estar hasta el uno de noviembre, y es imposible seguir porque el teatro ya tiene las fechas cubiertas y, por éxito que tenga la obra, deberemos seguir en otra parte. En Madrid, en el teatro Lara, estamos hasta pasadas las fiestas de Navidad, por lo tanto, la obra, sigue adelante y va caminando, como autor de la obra y músico quiero continuar, de hecho, y de forma muy inicial, ya tengo una idea de cómo puede ser el próximo espectáculo, ya he comenzado a trabajar en él, no tendrá nada qué ver con “Barcelona 24 horas”, pero sí que será un musical, será algo histórico.

¿Junto con Didac han grabado algún disco con la música de la obra? En el Teatro Gaudí registramos las canciones de la obra, se pueden escuchar tanto en Spotifay como en Youtube, se hicieron en directo, suenan genial y, al ser en directo, tienen el toque de ser muy auténticas.

¿Alguno de los cuatro personajes de la obra corresponde a su perfil? Todos mis amigos que me conocen bien me preguntaban antes de ver la obra quién era yo de los representados, cuando salieron no dudaron en decir que yo era los cuatro, según ellos, son versiones distintas de mi personalidad, cuando escribía, lo hacía de forma inconsciente, iba incluyendo cosas que veía cercanas, historias vividas por mí y por otras muchas personas que han vivido, generacionalmente, historias parecidas, por eso, quizás, mis amigos dicen que los cuatro personajes tienen cosas mías.