Se acerca una nueva edición de "Lírica al margen" Desde el 26 de septiembre hasta el 31 de octubre de 2021 podremos disfrutar de una nueva experiencia escénica en Madrid con la IV Edición del festival Diego Vadillo López

jueves, 16 de septiembre de 2021, 12:20 h (CET) Es inminente el comienzo de la IV edición del ya célebre, pese a su juventud, “Festival Lírica al Margen”, iniciativa que viene acercando la ópera y la zarzuela a un público mayoritario subvirtiendo la máxima ilustrada del “todo para el pueblo pero sin el pueblo” por un “todo para el pueblo contando con la participación de este”, pues, ciertamente, un espectáculo que comprende tan ingente como delicioso compendio operístico ha de estar al alcance de todos, y gracias a iniciativas como la de May Fernández, gerente de la sala Mayko, el nivel cultural de nuestra ciudad se eleva exponencialmente del modo más edificante, no en vano son rescatadas y puestas en liza obras como “Los carboneros” o “El dúo de la africana”, piezas del género chico, tan madrileño, que son rescatadas de un olvido de lo más injusto para suerte del siempre receptivo público madrileño.



Tenemos musicales más cultos, amenos, jacarandosos y entrañables que los de Broadway, y eventos como “Lírica al margen” son eximios fedatarios, sin duda.



En esta edición Lírica al margen contará con la colaboración de la Junta Municipal del Distrito de Arganzuela y la Fundación Siglo de Oro, las salas Mayko y Fiesta Corral Cervantes, los Cines Embajadores, el espacio Visión Ultravioleta y el Archivo SGAE. La agenda será la que sigue:



Teatro FIESTA CORRAL CERVANTES - Domingos a 19:00h Paseo de la Chopera, frente al Palacio de Cristal- Madrid Río

26/09 "Pues amas… ¡Qué cosa es amor" - Teatro Lírico 03/10 " Los Carboneros" - Zarzuela 17/10 "El dúo de la Africana" - Zarzuela 24/10 " Rita" - Ópera 31/10 " Lyribélula, crisálida en 3 arias" - Teatro Lírico

Teatro LA SALA MAYKO - Sábados a 20:30h General Palanca, 7. 28045 Madrid

02 y 09/10 "Querida tía Agatha'" - Teatro Lírico

Dentro del marco del festival, tendrán también cabida Actividades Transversas, que completarán la programación de esta edición, en colaboración con CEDOA Sgae, Cines Embajadores y la galería de arte Visión Ultravioleta.

COLOQUIOS Sala Manuel de Falla - Palacio de Longoria SGAE @sgae.es Fernando VI, 4. 28004 Madrid Organizados por May Fernández (directora del Festival) y Andrés Jiménez-Ramírez (asesor artístico del Festival)

28/09 Coloquio Zarzuelas con la participación de María Luz González Peña (directora CEDOA) 28/10 Coloquio "Mujeres creadoras en la Lírica" participan de Marta Eguilior y Lara Diloy

EXPOSICIÓN Galería de arte VISIÓN ULTRAVIOLETA Calle de Ciudad Real, 7. 28045 Madrid

Convocatoria de arte sonoro, con exposición en La sala Mayko desde el 26/09 https://visionultravioleta.com/convocatoria-abierta_festival-lirica-al-margen/

CICLO DE CINE LÍRICO CINES EMBAJADORES Glorieta Sta. María de la Cabeza, 5, 28045 Madrid Martes 05, 12, 19 y 26 Octubre

05 Una noche de amor bajo las estrellas 12 Jonas Kaufmann, my Italy 19 Red squared concert 12 Jonas Kaufmann, my Vienna

*Toda la información y enlaces de venta de entradas en https://www.lasalamayko.com/lirica-al-margen-2021

(Programación sujeta a cambios por las normativas de sanidad) Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.