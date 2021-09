Invertir en bolsa de valores, ¿merece la pena? Su objetivo es fomentar la compraventa de activos con mucha liquidez como las acciones, divisas y futuros Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 16 de septiembre de 2021, 09:17 h (CET) Cada día más personas se plantean la posibilidad de invertir en bolsa, dadas las posibilidades de obtener beneficios económicos, ¿pero merece la pena realmente invertir? A continuación, se explora todo lo que se debe saber sobre la bolsa de valores, ventajas y desventajas de invertir y la idoneidad de cada potencial inversor. ¿Qué es la bolsa de valores? La bolsa de valores es un organismo en el que se realizan transacciones a través de subastas públicas. Más concretamente, la bolsa de valores opera en el mercado de valores, donde es posible invertir en aquellos valores de bienes o servicios que eventualmente producen una ganancia. Por este motivo, los términos “bolsa de valores” y “mercado” se usan indistintamente, al definir un entorno de inversión. El objetivo de la bolsa es el de fomentar el trading justo o, lo que es lo mismo, la compraventa de activos con mucha liquidez como las acciones, divisas y futuros. ¿Merece la pena invertir en bolsa? Pese a tratarse de operaciones de carácter especulativo que dependen de las variables de fluctuación del mercado, el trading puede obtener altos rendimientos para aquellos inversores dispuestos a arriesgar su dinero. Una inversión reporta un beneficio económico cuando la operación termina por generar una plusvalía, lo que implica que se logra una diferencia positiva entre el precio al que se compró la acción y el precio de su venta en una transacción económica. Cuando un inversor dispone de suficiente respaldo económico y tiene la certeza de que no necesitará grandes sumas de dinero en corto plazo puede verse bastante beneficiado por la inversión en bolsa, ya que está en un escenario alcista puede aumentar exponencialmente la riqueza. ¿Cuánto se puede ganar invirtiendo? Si bien la respuesta inicial a esto es “infinito”, todo depende de cómo y cuánto se invierta. La realidad actualmente es que una inversión mensual, por pequeña que sea la cifra, retorna más dinero que preservar los fondos exclusivamente en la cuenta corriente. Hay distintas formas de gestionar las inversiones, como serían los fondos indexados y los fondos cotizados, dos tipos de gestión pasiva que tienen costes reducidos. Mientras que el fondo indexado permite traspasar la inversión a otro fondo de inversión sin peaje fiscal, el fondo cotizado o ETFs tributa como una acción normal, lo que implica que primero hay que vender y luego comprar, con la consiguiente declaración a Hacienda por los beneficios obtenidos. A continuación, puedes ver listado de los mejores brokers o plataformas reguladas para comprar ETFs. Además de la gestión pasiva también existe la inversión directa en compañías de bolsa, si bien antes de tomar esta opción conviene evaluar la comisión de los brokers y los riesgos añadidos de invertir en una única empresa. Continuando con el ejemplo de gestión pasiva, si un inversor conservador (rentabilidad media de entorno al 4%) parte de una primera inversión de 500 euros a al que añade aportaciones mensuales de 300 euros, en 10 años tendría ahorrados 64.500 euros de los que más de 20000 serían considerados beneficios reportados por la inversión. En función del riesgo asumido ese importe podría ser mayor, aunque para asegurar que esto sea así siempre conviene recurrir a asesores de confianza. Las ventajas y desventajas de invertir en bolsa Considerando todo lo explicado hasta ahora, un potencial inversor debería plantearse 3 ventajas y 3 desventajas asociadas a este tipo de operaciones. En cuanto a las ventajas, destacaría inicialmente la facilidad de invertir, seguida de la probabilidad de obtener altos rendimientos especialmente en el largo plazo. A esto se puede añadir que la empresa en la que se invierta ofrezca dividendos al inversor, lo que se podría traducir en un rendimiento de entre el 2% y el 6% anual. En cuanto a las desventajas, estaría el alto grado de riesgo, ya que la bolsa sufre fluctuaciones, y que, además, no siempre es sencillo tomar las mejores decisiones al tratarse de un entorno especulativo. En esta tesitura, no sería recomendable que una persona que necesita fondos disponibles deposite su dinero en bolsa a menos que disponga de fuentes de financiación o fondos de emergencia, ya que se pueden producir pérdidas importantes. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

