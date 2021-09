Sumigran, líder en césped artificial y pavimentos ligeros de la mejor calidad Comunicae

miércoles, 15 de septiembre de 2021, 11:07 h (CET) Cada vez es más común instalar césped artificial en los jardines y terrazas de establecimientos, en los balcones y los patios de las viviendas o en cualquier otro espacio con el objetivo de hacerlo más cómodo y confortable, además de mejorar su estilo e imagen. Esto se debe a que, a diferencia del césped natural, el artificial se caracteriza por tener un sinfín de ventajas, siendo la más destacada su bajo nivel de mantenimiento, pues no hay que regarlo y en general no da prácticamente trabajo alguno Pero la vivienda no es la única estancia ni lugar que puede disponer de césped artificial, Sumigran es una empresa especializada en este tipo de producto que cuenta además con una gran diversidad de opciones en cuanto a texturas, altura de sus fibras, calidad, desarrollo, etc., lo que le permite diferenciarse, en un mercado cada vez más complejo y atomizado. Cuenta con distintas gamas de césped artificial, entre las que destacan los modelos diseñados específicamente para jardinería y paisajismo, césped para campos de futbol y otros deportes o césped artificial parques infantiles. Otro aspecto muy innovador con el que cuenta Sumigran es la opción de personalizar el color del césped al gusto de cada individuo e incluso añadir logotipos, una opción muy popular entre empresas y diferentes entes públicos.

Pero, ¿por qué césped artificial? Muy sencillo, es una gran inversión a largo plazo ya que supone un importante ahorro en el consumo de agua al mismo tiempo que garantiza una gran disminución en los gastos económicos, pues no se precisa del uso de otros elementos que el cuidado del césped natural sí necesita. Así mismo, también ahorra tiempo en el cuidado del jardín pudiendo invertirlo en aficiones u otras cuestiones más gratificantes, garantizándonos además una apariencia perfecta del espacio durante todo el año, pues ¿cuántas veces se han seguido todos los pasos para intentar tener el jardín perfecto sin obtener el resultado deseado?. En ese sentido, el césped artificial es la solución y Sumigran ofrece los modelos y diseños más avanzados del mercado.

Desde su creación en 1999, Sumigran ha mantenido una línea de progreso eficiente, alcanzando año tras año nuevos objetivos que han permitido a la compañía convertirse en un referente actualmente en el sector. Así mismo, Sumigran ha apostado por la diversificación de productos especializándose en otros sectores aparte del césped artificial, como pueden ser las moquetas, los felpudos y otros tipos de pavimentos ligeros, que han hecho de Sumigran una de las marcas más reconocibles en el mercado actual.

Su oferta de moquetas se basa en una selección de alta calidad fabricadas con diferentes objetivos, las moquetas contract han sido pensadas para un alto e intenso tráfico de gente, principalmente para áreas comerciales con un diseño personalizable. Por otro lado, también se encuentran moquetas de fibras naturales que aportan tanto calidad como estilo a una estancia, al igual que la moqueta de vinilo tejido, práctica y resistente. Por último, moqueta de exterior, cuya fabricación específica ayuda para que sea posible una buena conservación al aire libre y moquetas feriales, especiales para eventos en las cuales se pueden añadir logotipos.

En cuanto a su sección de felpudos de entrada, están enfocados tanto para los hogares como para todo tipo de establecimientos comerciales y públicos. Se diferencian principalmente por los materiales con los que están producidos y por sus texturas, algunos ejemplos son los felpudos de aluminio que han sido especialmente planteados para la entrada de establecimientos de alto tránsito, o los felpudos desinfectantes, los cuales pueden ser de varios materiales como el rizo de vinilo, el caucho y el textil de poliamida, y en los que Sumigran ha sido una de las empresas pioneras en su desarrollo y comercialización, siendo perfectos como barrera en la entrada de establecimientos de uso comunitario, edificios, oficinas, hoteles, etc. También cuentan con los clásicos felpudos de coco, felpudos modulares y los publicitarios.

Finalmente, el sector de los pavimentos también abarca distintas gamas con diferentes propósitos, el más clásico el pavimento de PVC cuya variedad de modelos es de gran extensión. También popular es el pavimento de linóleo cuyo suelo es de origen natural y tiene una alta resistencia al desgate, por otro lado, materiales como el caucho son perfectos para absorber impactos y tiene una gran resistencia y elasticidad. Especialidades para parques infantiles están los pavimentos anticaídas y para evitar resbalones cuando el tiempo no es muy favorable se cuenta con pavimento antideslizante que es especial para exteriores. Por último, los podotáctiles que facilitan el transporte en diversas zonas y antifatiga, pensadas para la salud de los trabajadores.

Su oferta de clientes asimismo también fue creciendo de forma notoria hasta alcanzar prácticamente la totalidad del territorio español, pues instalan césped artificial en Madrid, Barcelona, Valencia, Salamanca, las Islas Canarias, etc., siempre adecuando esta instalación al clima tan característico de cada una de las zonas de España. Algunos de sus clientes más conocidos son empresas como El Corte Inglés, Bricor o Decathlon, en cuanto a organismos públicos destacan el Ayuntamiento de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos o la Universidad Complutense de Madrid, también son clientes algunas entidades financieras como el BBVA y el Banco Santander, al igual que empresas constructoras como Acciona o Ferrovial, entre otras muchas compañías, convirtiéndose así en una de las empresas de más importancia dentro del ámbito nacional. Pero Sumigran no opera únicamente en España, pues también exporta a otros países como Francia, Portugal, Reino Unido, Italia, Andorra, Marruecos y Argelia.

Es un hecho que Sumigran pone al cliente siempre por delante y se preocupa por satisfacer las necesidades de cada uno de ellos de la forma más personal y precisa posible ofreciendo siempre productos de calidad, placenteros para los usuarios y siempre a precios justos. Sus servicios se caracterizan por su gran excelencia y rapidez, lo que ha convertido a la empresa en el suministrador más popular del mercado. La compañía cuenta con una amplia plantilla de expertos y profesionales especializados los sectores tanto de césped artificial, como de todo tipo de felpudos, moquetas y pavimentos ligeros. Sumigran cuida de sus clientes, de sus proveedores y de sus empleados, pero su responsabilidad social va más allá, su concienciación sobre el cuidado del medio ambiente también es un pilar fundamental para la empresa, pues año tras año han trabajado para que a día de hoy puedan afirmar que no generan ni emisiones ni residuos durante el proceso de producción y tampoco se utilizan sustancias consideradas de peligro, además, sus materias primas se reciclan para así no producir gasto, al igual que el papel utilizado dentro de la oficina, el cual también se recicla. Su propósito es crear productos de calidad siendo consciente y responsable con el medioambiente, disminuyendo su huella en el planeta.

