Calderas Vaillant, el futuro ya está aquí con sus nuevos modelos inteligentes

miércoles, 15 de septiembre de 2021, 07:03 h (CET) Las calderas Vaillant significan el futuro con sus nuevas prestaciones y tecnología, aseguran el máximo confort posible en todos los hogares En Vaillant cuidan todos los detalles, experimentan con todos sus componentes y las posibles situaciones extremas para evitar problemas a los usuarios.

Además, la marca tiene varias delegaciones regionales, en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, Valladolid y Galicia.

Su objetivo es prestar mayor atención a sus usuarios y resolver cualquier problema existente con la máxima rapidez posible.

Vaillant Group ha creado calderas de condensación de alta eficiencia incorporando una bomba de circulación de alta modulación, consiguiendo que proporcione un ahorro adicional en el consumo eléctrico.

Al mismo tiempo, son respetuosas con el medio ambiente, reduciendo al máximo la emisión de CO2 que provocan los gases de la propia combustión.

Consiguen el máximo un ahorro energético para sus clientes con la nueva tecnología de sus calderas de condensación, reduciendo drásticamente el consumo en las facturas de luz y gas.

Calderas de condensación Vaillant, cuestión de tranquilidad

Las calderas Vaillant son conocidas por su eficacia a lo largo de los años y se han ganado una fama indiscutible gracias al saber hacer las cosas junto a una política correcta, situándose en lo más alto de entre sus competidores.

La tecnología de las calderas de condensación están un paso por delante de las demás marcas, por ello los clientes de Vaillant están dispuestos a hacer un sobresfuerzo para adquirir un producto de alta calidad consiguiendo el máximo confort y bienestar para los suyos.

Las calderas Vaillant son de las más valoradas por la prensa, aportando unas características inigualables en el sector, ya que:

- Alcanzan rendimientos netos muy altos permitiendo llegar a ahorrar un 30% de consumo al usuario final (trabajando en las mejores condiciones posibles).

- Son respetuosas al máximo con el medio ambiente, disminuyendo a porcentajes inimaginables la emisión de gases de efecto invernadero.

- Tienen una calificación energética A, que con su bomba de circulación modulante de alta eficiencia y otros componentes, reducen, a niveles sorprendentes, el ruido del quemador al mismo tiempo que consiguen un alto rendimiento y ahorro en consumo.

Ofertas calderas de gas Vaillant, la mejor opción al mejor precio recomendado

Vaillant se presenta con sus diversos modelos de calderas condensación con diferentes potencias y funciones, para adecuar la más correcta a las necesidades de sus usuarios, tanto para agua caliente como para calefacción:

- Todos sus modelos se presentan con la propiedad de ofrecer agua caliente al instante, evitando largas esperas mediante la microacumulación y manteniendo el precio de sus predecesores.

Son las calderas más vendidas, ya que por sus prestaciones son las más adecuadas y se pueden instalar en el 80% de los hogares.

- Son modelos que presenta el fabricante en diferentes potencias, sobretodo en agua caliente, para poder abastecer y dar suministro a varios puntos de la casa a la vez.

Los modelos de calderas Vaillant ofrecen las máximas exigencias y adaptables a cualquier tipo de viviendas.

Se tratan de calderas de condensación de bajo consumo con un sistema de microacumulación para obtener un servicio rápido de agua caliente sanitaria y de caudal constante.

Las calderas de condensación Vaillant tienen un rendimiento equiparable al 107% de consumo garantizando, un ahorro de hasta un 30% en la factura del gas, contribuyendo al mismo tiempo a la conservación del medio ambiente.

- Los modelos Smart son los nuevos modelos con diversas potencias en agua caliente.

La marca Vaillant no sólo transmite prestigio, sino que es el mejor fabricante y mejor servicio postventa que hay en la actualidad.

Termostatos reguladores para cualquier gama de calderas Vaillant :

La condensación Vaillant alcanza un nuevo significado, consiguiendo un control casi perfecto de la temperatura para llegar a un estado de confort en los momentos más demandados por los usuarios.

En 2021 la marca Vaillant ha querido incorporar los termostatos inteligentes Senso Home (inalámbrico y no) para controlar al 100% el generador obteniendo la máxima información.

Senso Home es el nuevo controlador garantiza la máxima comodidad con un manejo rápido y sencillo.

Establece un funcionamiento idóneo para viviendas con un único circuito de calefacción.

Configura el sistema y con un asistente de personalización sensoHOME.

SensoAPP puede sugerir temperaturas adecuadas y periodos de tiempo.

Con la conectividad entre sensoHOME y sensoAPP, se accede de forma remota a todo el sistema de climatización.

Consigue la temperatura deseada en cada estancia de forma individual.

Dispone de una pantalla de alta resolución y 3.5” que facilita una claridad en su manejo.

La estructura clara del menú, el texto completo y el botón de ayuda adicional, garantiza una interacción muy sencilla.

Inspirado en el concepto de dispositivos como teléfonos smartphone o tablets, sensoHOME también permite un uso intuitivo.

A dónde se pueden comprar estos modelos

Es importante buscar una empresa que se adapte a las exigencias del mercado actual, tanto para dar el mejor servicio como el precio.

Zyz Clima busca fórmulas para ofrecer una caldera Vaillant de condensación al mejor precio del mercado.

Por ello, existen unas magníficas ofertas con una financiación hasta 3 años a 0% INTERESES, pagando así, cómodamente las mensualidades y sin ningún cargo adicional.

En Zyz Clima existe un conjunto de profesionales experimentados que asesoran personalmente para garantizar el modelo de caldera de gas Vaillant idóneo.

Según las características de la vivienda y las personas que la habitan, se busca obtener el mejor confort - precio posible.

Los precios están sujetos a ofertas puntuales, la última promoción "calderas en Blanes" está destinada a toda la población costera de Girona durante un mes. Por eso, las condiciones pueden variar sin previo aviso o en franjas limitadas de días.

