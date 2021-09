Master Sap Logística: Formación digital para perfiles Logística con Elearning Digital Comunicae

martes, 14 de septiembre de 2021, 11:35 h (CET) Un Curso Sap Certificado en Logística es el complemento perfecto para el mercado laboral , la optimización de todos los procesos de aprovisionamiento ¿Por qué un Master Sap Logística?

La Logística es un sector que mueve muchos millones de euros y es una area empresarial muy importante de multitud de empresas multinacionales.

Cada vez es más demandado además de una formación logística perfiles de Sap Logística que conozcan la herramienta lider mundial Sap S/4 Hana en alguno de los módulos de Logística.

Estudiar un Master Sap Logística es un garantía que exige el mercado laboral.

La Logística en Sap está dividida en los siguientes módulos :

-SAP MM : Compras

-SAP SD : Ventas

-SAP EWM : Gestión de Almacenes

-SAP TM : Transportes.

Elearning Digital le trae todos los Cursos Sap Logística y Masters con Certificación para cumplir con una buena formación práctica y certificación para optar a numerosas ofertas de trabajo.

¿Qué es SAP MM?

SAP MM es uno de los módulos funcionales más extensos. Este módulo principalmente se encarga de procesos de adquisiciones, datos maestros de materiales, verificación de facturas etc… Este módulo se comunica y está integrado con otros módulos clave de SAP.

SAP MM cubre todas las tareas relacionadas con la cadena de aprovisionamiento (Supply Chain), incluyendo planificación en base a consumos, planificación logística, evaluación de proveedores y verificación de facturas etc. Incluye además gestión de inventario y almacenes para organizar el stock hasta que el uso de éste haga que el ciclo de aprovisionamiento empiece de nuevo.

¿Qué es SAP SD?

Ventas y Distribución (SD) es junto a Finanzas (FI), Controlling (CO), Gestión de Materiales (MM) y Planificación de la Producción (PP) uno de los módulos claves y más usados de SAP ERP.

SAP SD se compone de varios componentes también llamados sub-módulos que se presenta a continuación:

SD-BF: Funciones Básicas y Datos Maestros en el procesado de Ventas y Distribución. Así mismo, se subdivide en varios componentes – Precios, Output…

SD-BF: Precios y Condiciones.

SD-BF-EC: Cargos Extra.

SD-BF-CM: Comprobación de Disponibilidad y Requerimientos en Ventas y Distribución. También, Gestión de Créditos y Riesgos.

SD-BF-AS: Clasificación de Materiales.

SD-BF-OC: Determinación de la Producción.

SD-SLS: Ventas

SD-SLS-OA: Planificación de Acuerdos para Proveedores de Componentes.

SD-FT: Gestión de Aduanas

SD-BIL: Facturación y Procesamiento de Pago por Tarjeta

CAS Soporte a Ventas: Venta ayudada por Ordenador

SD-EDI: Intercambio de Datos Electrónicos e Intercambio de Idocs.

LE-SHP: Envíos (Shipping)

LE-TRA: Transportes

SD-IS-REP: Informes y Análisis ¿Qué es SAP EWM?

SAP EWM ofrece soporte flexible y automatizado para procesar varios movimientos de mercancías y para administrar existencias en almacenes simples a complejos. Apoya la planificación y el procesamiento eficiente de todos los procesos logísticos en los almacenes de los clientes. Este curso le brindará una descripción general sólida, fundamental y completa de SAP Extended Warehouse Management y es un requisito previo obligatorio para todos los demás cursos de EWM.

Este Curso sigue el contenido de la Certificación Oficial Sap C_EWM95

Procesos de salida (Wave Mgmnt., CD, Integración de producción)

Procesos entrantes (VAS, CD, QM)

Temas cruzados (gestión de mano de obra, manejo de excepciones, MFS, lotes)

Control de almacenamiento orientado a procesos y diseño

Estructura del almacén, gestión de recursos y datos maestros de EWM

Tipos de procesos de almacén, creación de tareas de almacén, estrategias

Envío y recepción

Procesamiento interno (inventario físico, reabastecimiento)

Gestión de almacén (monitor - cabina)

Integración del sistema y CIF

Personalización de documentos de entrega / Perfiles de servicio

Reglas de creación de órdenes de almacén y órdenes de almacén

Principales perfiles SAP

Usuarios SAP : Un usuario SAP es el nivel mínimo o más básico , necesitará tener un conocimiento para sus funciones diarias dentro de un departamento financiero, logístico, rrhh, etc.

Usuario clave SAP O keyuser SAP :Es un super usuario SAP que ya tiene un conocimiento más elevado de SAP y que se acerca a la figura de Consultoría. Normalmente además de conocer el día a día como usuario da apoyo a sus compañeros , formando al resto de usuarios, probando funcionalidades nuevas, creando informes, etc.

Consultor Interno SAP : Es un Consultor SAP experto en el módulo/s correspondiente y que es el máximo responsable de dicho módulo o area SAP dentro de su Empresa.Conoce el módulo SAP en su totalidad según sea el Financiero-Controlling-Compras-Ventas-RRHH,etc.Además es el responsable de dar soporte a los usuarios ,formarlos, reunirse con el Proveedor SAP para implementar nuevas mejoras,proyectos.Disponer de un Consultor Interno SAP en una Empresa es de gran valor a ya que optimiza procesos y puede ahorrar mucho dinero a una Compañía en optimizaciones de procesos SAP y en evitar recurrir a Consultores Externos cuyas facturas son muy elevadas.

Consultor Externo SAP : Forman parte de las Consultoras Tecnológicas y participan en Proyectos de Implantación,Mantenimiento ,etc.

Dentro de la Consultoras se comienza la carrera profesional como Consultor Junior , tras varios años se pasa a Consultor Senior, Posteriormente como Jefe de Proyecto.

En resumen la formación con un Master Sap Logística es una garantía máxima de empleabilidad puediendo obtener una Certificación Sap Logística reconocida internacionalmente.

En la web www.sapeconomico.com se localiza todo el catálogo de Master Sap y Cursos Sap Certificados para todas las áreas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.