Vuelve la Challenge Peguera-Mallorca, la mejor competición de triatlón de Challenge Family en 2019

lunes, 13 de septiembre de 2021, 17:24 h (CET) El evento tendrá lugar el 16 de octubre y convocará a más de 800 deportistas La Challenge Peguera-Mallorca, galardonada como mejor prueba de triatlón en los Challenge Family Awards 2019, vuelve al circuito de competición en su séptima edición el próximo 16 de octubre. La organización y los vecinos del municipio mallorquín de Calvià se están volcando con los preparativos de esta carrera internacional que no pudo disputarse en 2020 a causa del Covid-19 y que regresa este año con grandes expectativas y un abanico de novedades, entre otras, una línea de medidas para hacerla más sostenible.

Con más de 800 participantes inscritos en los diferentes eventos hasta la fecha, esta edición de Challenge cuenta con la participación de estrellas mundiales del triatlón, como es el caso de la triatleta de Reino Unido Lucy Hall (ganadora de The Championship 2021) o del alemán Frederik Funk (2º en el campeonato de Europa de media distancia 2021 celebrado en Walchsee, Austria), así como con atletas profesionales y aficionados de todos los continentes. De hecho, más del 80 por ciento de los participantes son extranjeros, principalmente procedentes de Europa. Cabe destacar que la prueba supone para los atletas profesionales la última oportunidad para sumar puntos en el ranking de Challenge Family, que otorga premios económicos entre los primeros clasificados.

Una de las características más destacadas de esta competición es que trata de aunar la esencia de Calvià y de la isla de Mallorca a lo largo de su recorrido, de hecho, el evento se desarrolla íntegramente en el municipio calvianer.

La prueba comienza en las aguas cristalinas de la Playa de Torà y recorre a nado 1,9 kilómetros por la Bahía de Peguera. La siguiente etapa, sobre bicicleta, consiste en una doble vuelta por un circuito de 45 kilómetros que atraviesa pueblos y zonas costeras de Calviá en un recorrido técnico en algunos momentos y rápido en otros. La competición termina en una carrera a pie por el bulevar y los paseos de la playa de Peguera, donde suelen concentrarse los vecinos y visitantes de Calvià para animar de forma apasionada a los triatletas en el tramo final.

Además del reto logístico que supone la Challenge, en el que participan más de 500 voluntarios del municipio, la organización trabaja en coordinación estrecha con las autoridades locales y autonómicas para garantizar que el evento se realice en condiciones de máxima seguridad frente a la COVID-19.

El plazo de inscripción para participar en el evento continúa abierto hasta el día 2 de octubre y se puede realizar a través de la web del evento: https://challenge-mallorca.com/

Una competición sostenible

La Challenge Peguera-Mallorca 2021 se caracteriza por un esfuerzo añadido por cumplir los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), en concreto los referentes a la lucha contra las desigualdades y contra el cambio climático.

Por un lado, la organización de la Challenge ha firmado acuerdos de colaboración con la asociación de personas con discapacidad de Calvià para ayudar a dar visibilidad a este colectivo y promover su bienestar. De este modo, la asociación se ha integrado en la organización del evento y sus asociados formarán parte del cuerpo de voluntarios, contarán con espacios publicitarios reservados para darse a conocer y recibirán una aportación económica y de material deportivo.

En cuanto a la lucha contra el cambio climático y el objetivo de hacer la Challenge Peguera-Mallorca un ejemplo de sostenibilidad, se ha puesto en marcha la iniciativa Bosque Challenge, en el que los alumnos de Secundaria de institutos de la zona plantarán un árbol por cada participante en la competición en una zona natural que fue arrasada por el fuego. Además, la organización promoverá una campaña para la eliminación de envases de un solo uso durante el desarrollo de la carrera y para reducir al máximo la utilización de plástico y papel.

Esfuerzo conjunto

Challenge Peguera Mallorca es un ejemplo de gestión de proyecto en colaboración público-privada. La prueba, organizada por Fundación Calvià 2004 y el Ajuntament de Calvià, cuenta con la colaboración de Challenge Family, la AETIB (Govern de les Illes Balears), la asociación hotelera de Paguera y Cala Fornells, los clubes deportivos del municipio de Calvià, la Federación Española de triatlón y diferentes empresas internacionales tales como: Redbull, Powerbar, Abus o Wahoo.

Más información: https://challenge-mallorca.com/?lang=es

