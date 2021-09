Jordi Marín, nuevo director de Desarrollo de Negocio de Cataluña en VASS Comunicae

lunes, 13 de septiembre de 2021, 15:31 h (CET) Jordi Marín se incorpora a VASS como nuevo director de Desarrollo de Negocio en Cataluña, donde ha desarrollado una amplia y reconocida trayectoria profesional como directivo de varias multinacionales y actualmente como Senior Advisor donde espera impulsar y ampliar el negocio de la compañía presidida por Javier Latasa en el marco del Plan VASS@400 En su dilatada carrera destacan cargos como los de director general y fundador del TecnoCampus de Mataró, director general de MaresmeDigital TV, secretario de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Generalidad de Cataluña, gerente de Sector Público, Turismo y Transportes en CapGemini; director de Administraciones Públicas y Sanidad de Indra en Andorra, Cataluña y Baleares; director del Centro Excelencia Global de Indra, o director general de Microsoft en Cataluña, entre otros.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (UB), Marín es Máster en Gestión Pública (UAB-ESADE) y Executive Master in Public Administration (ESADE). Además, cuenta con un postgrado en Dirección Contable y Control de Gestión (UPF) y otro en Dirección de Organizaciones y Sistemas de Información (UPF), así como títulos de Dirección Estratégica Colaboración Público-Privada (ESADE) y de la Escuela de consejeros (IESE-AED-KPMG).

Actualmente, Jordi Marín es Senior Advisor en diferentes startups (My Health Watcher, Dear Intelligence o en el ecosistema OryonUniversal) y en empresas como el Grupo Planeta, donde es responsable de la División de Formación y Universidades. CEO de la consultora CEI Europa, compagina estas tareas con las de director general de la Patronal de las Consultoras de Cataluña (ACEC) y las de docente y profesor asociado de escuelas de negocio como la UPF Barcelona School of Management y ESADE.

Asimismo, forma parte del Consejo de Administración de Andorra Business y de distintos consejos asesores como el Digital Government Europe de HUAWEI o el Consejo Empresarial de la Agencia de Innovación del Ayuntamiento de Barcelona. Es miembro del Consejo de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y presidente de la Comisión Económica.

Con esta trayectoria a sus espaldas, Marín se incorpora a VASS en Cataluña para ampliar la cuota de negocio de la compañía en esta comunidad y contribuir así a la consecución del objetivo estratégico VASS@400, con el que se prevé alcanzar una facturación de 400 millones de euros en 2025.

