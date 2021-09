ASE Optics Europe, empresa de referencia en diseño y desarrollo de sistemas ópticos, participa en la nueva edición del SPIE Optical Systems Design Emprendedores de Hoy

lunes, 13 de septiembre de 2021, 09:00 h (CET)

La empresa presenta el paper “LWIR compact high resolution optical system for MORERA mision” en el cual se recogen los primeros resultados de los trabajos que se están llevando a cabo en el proyecto Misiones CDTI – MORERA.

El próximo 13 de septiembre da comienzo el SPIE Optical Systems Design, la conferencia de referencia en Europa de diseño de sistemas ópticos, organizada por la Sociedad Internacional de Óptica y Fotónica (SPIE por sus siglas en inglés). Este evento de alcance internacional contará con la presencia de destacados expertos españoles en diseño y desarrollo de sistemas ópticos: Marta de la Fuente, CTO de ASE Optics Europe; Juan Carlos Miñano, investigador catedrático y director del grupo de investigaciones ópticas del Cedint de la Universidad Politécnica de Madrid, y Pablo Benítez, profesor en la UPM y director de LIMBAK.

ASE Optics Europe, empresa de referencia en diseño y desarrollo de sistemas ópticos integrados en España, participará activamente en las sesiones técnicas, presentando el paper LWIR compact high resolution optical system for MORERA mision, en el cual se recogen los primeros resultados de los trabajos que se están llevando a cabo en el proyecto Misiones CDTI – MORERA. El paper será presentado por Marta de la Fuente, CTO de ASE Optics Europe, experta reconocida en diseño óptico y miembro electo del directorado de SPIE.

Aparte de su participación como ponente, Marta de la Fuente moderará, junto con Juan Carlos Miñano, las dos sesiones plenarias que tendrán lugar lunes y martes enfocadas en el diseño de sistemas ópticos (Optical Systems Design Plenary Session). Ambos son chairs de la conferencia, junto con Tina Kidger, CEO de Kidger Optics Associates (UK).

El SPIE Optical Systems Design es uno de los eventos más importantes a nivel internacional para el sector de la óptica y la fotónica. Durante cuatro días, expertos, científicos y académicos de todo el mundo participan en las distintas actividades organizadas en el marco del evento: conferencias, presentaciones técnicas y presentaciones plenarias. En esta ocasión, debido a la situación sanitaria actual, el evento se ha organizado de forma online y no presencial, pero eso no ha reducido su importancia y relevancia ni el número de participantes, tanto ponentes como visitantes.

SPIE es una sociedad sin ánimo de lucro internacional que busca el intercambio, la recolección y la diseminación de conocimiento en óptica, fotónica e ingeniería de la imagen. El SPIE organiza conferencias, cursos y exhibiciones que cubren todos los aspectos y aplicaciones de la ingeniería óptica.

