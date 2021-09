Ventajas y limitaciones de obtener el carnet de conducir con una moto automática

La Dirección General de Tráfico permite obtener el carnet de moto examinándote con una automática. Puede ser una opción más sencilla para muchos usuarios, pero conlleva ciertas limitaciones. MAPFRE Cuidamos tuMOTO te aclara si merece la pena esta opción.

Una duda que comparten muchos usuarios que están a punto de examinarse del permiso de conducir es si pueden hacerlo con una moto automática. La falta de pericia inicial lleva a muchos conductores a contemplar esta opción porque la conducción resulta más cómoda y sencilla al no tener que estar pendiente de accionar de forma sincronizada la maneta del embrague y la palanca del cambio para subir o bajar marchas.



De esta manera, el conductor se dedica exclusivamente a acelerar y frenar y le puede generar mayor confianza. Pero conviene saber que, si te examinas con una moto automática, solo podrás conducir motos de estas características. Igual sucede con el carnet B de coche. Si tienes claro que en el futuro solo vas a usar scooters, adelante, pero ten claro que renunciarías a conducir motos convencionales, que prácticamente en su totalidad disponen de cambio manual. La excepción, desde hace unos pocos años, es una mínima cantidad de motos de alta cilindrada que disponen de cambio automático.

El Reglamento General de Conductores aprobado en el Real Decreto 818/2009 de 8 de mayo recoge diferentes permisos de conducir: Licencia AM, Carnet A1, A2 y A. Cada uno de ellos restringe en edad, cubicaje, potencia y otras características la conducción de un vehículo. Por defecto, el examen práctico de conducción se realiza con motos con cambio manual, aunque podrías examinarte con un vehículo automático. Esta posibilidad queda reflejada en la excepción del punto 4 del anexo VII del Reglamento General de Conductores y se anotará en tu carnet, con lo que solo podrás conducir vehículos que no tengan embrague ni cambio manual.

Pero ten en cuenta que encontrarás dificultades a la hora de examinarte con una moto automática, porque la mayoría de las autoescuelas cuentan con motos de marchas para hacer las prácticas. Solo pocas autoescuelas ofrecen sus servicios para el A2 con motos automáticas, pero si tu deseo es examinarte para el carnet A1, deberás buscar tú una moto.

Finalmente, si estás pensando en examinarte por libre del carnet A2 con una moto automática deberás tener en cuenta las reglas que marca la legislación, que no son pocas: "motocicletas de dos ruedas simples de, al menos 16 pulgadas, de cilindrada no inferior a 400 cc, con una potencia no inferior a 25 kW (34 CV) ni superior a 35 kW (48 CV) y una relación potencia/peso no superior a 0,2 kW/kg". Con estas características, el mercado actual no ofrece ninguna moto. Tendríamos que dirigirnos a scooters de hace años, contados con los dedos de una mano.

