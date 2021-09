Demetrio Carceller Arce ingresa en la lista de líderes con mejor reputación en España Comunicae

viernes, 10 de septiembre de 2021, 16:11 h (CET) El presidente ejecutivo de Damm ha sido incluido por primera vez en el ranking Merco Líderes 2021 y ha protagonizado la sexta incorporación más destacada de las 18 caras nuevas en el ranking Merco Líderes 2021. Más de 47.000 encuestados han valorado su papel al frente del crecimiento y la internacionalización de Damm, así como su apuesta por la digitalización y la innovación, y los esfuerzos de la compañía en sostenibilidad medioambiental El monitor empresarial de reputación corporativa Merco ha incluido al presidente ejecutivo de Damm, Demetrio Carceller Arce, por primera vez en la lista de los 100 líderes con mejor reputación en España. Gracias a su labor al frente del crecimiento e internacionalización de la compañía, a su apuesta por la digitalización y la innovación, y a los esfuerzos de Damm en sostenibilidad medioambiental, Carceller Arce ha protagonizado la sexta incorporación más destacada de Merco Líderes 2021, accediendo directamente al puesto 56 del ranking. Las listas Merco nacen tras un exhaustivo análisis de siete evaluaciones, 25 fuentes de información y más de 47.000 encuestas a directivos de grandes empresas, periodistas, catedráticos, analistas financieros, ONG y ciudadanos en general.

Bajo la gestión de Carceller Arce, Damm ha demostrado su capacidad de resiliencia ante las dificultades del contexto socioeconómico generado por la pandemia del Covid-19, destacando en dos de los ámbitos con una valoración más baja en lo referente al perfil reputacional de las empresas: la dimensión internacional y los resultados económico-financieros, así como en el resto de valores más destacados de la lista como la transformación digital y la responsabilidad social corporativa.

Gracias al esfuerzo y dedicación de las más de 4.700 personas que forman Damm, el grupo ha logrado cerrar el ejercicio 2020 con un resultado positivo y unos ingresos consolidados de 1.225 millones de euros. Con vistas al presente y futuro inmediato, la internacionalización seguirá siendo uno de los pilares del plan estratégico de la compañía, con el que espera superar los 2.000 millones de facturación en 2025. Presente en más de 130 países, la empresa líder en bebidas en España, con presencia en las industrias de alimentación, hostelería, logística y distribución, espera duplicar sus cifras de negocio en el mercado internacional, que actualmente supone más de un 25% de su actividad. Para lograrlo, incrementará sus esfuerzos en la expansión internacional en grandes mercados (África, Asia y Latinoamérica).

Asimismo, el plan 2022-2025 de Damm también contempla el desarrollo o adquisición de nuevas marcas que permitirán a la compañía seguir haciendo crecer su porfolio y potenciar el crecimiento de estas firmas gracias a todas las sinergias que el grupo puede ofrecer.

Tanto este crecimiento como la consecución del resto de objetivos marcados en la hoja de ruta con vistas a 2025 están vinculados al incremento eficiente de la capacidad de producción de las plantas de Damm y a la creación de un motor de innovación in house que permita generar proyectos y soluciones disruptivas e innovadoras. En este sentido, de la mano de Carceller Arce, Damm culminó en 2020 el ambicioso plan de ampliación de su fábrica de El Prat de Llobregat (Barcelona). Un proyecto que ha permitido a la planta incrementar su capacidad de producción en un 45% manteniendo los más altos niveles de eficiencia y flexibilidad; del mismo modo que otra de las instalaciones insignia del grupo, la fábrica de Font Salem, que el pasado mes de mayo incorporó una nueva línea que permitirá ampliar su capacidad de producción en un 20%.

Digitalización y liderazgo en RSC

La transformación digital ha sido otro de los valores más destacados de la gestión de Carceller Arce al frente de un grupo con más de 140 años de historia y origen industrial. Todo un reto que Damm ha abordado de manera transversal, anteponiendo las personas a la tecnología, y que se ha venido cimentando en centenares de pequeños proyectos y acciones – como la reciente puesta en marcha del servicio a domicilio a través del e-commerce de Damm Distribución Integral –, que conforman la base de la digitalización de la compañía.

La protección del medio ambiente también pasa por ser una de las grandes bazas de Damm. No en vano, bajo la dirección de Carceller Arce, Estrella Damm se ha convertido en la primera cervecera en producir el 100% de sus latas con anillas de cartón 100% biodegradable y en reemplazar los embalajes de plástico por cartón reciclado. Dos proyectos pioneros en el sector que suponen la reducción de más de 350 toneladas de plástico al año.

Demetrio Carceller Arce es uno de los destacados empresarios españoles, con un papel relevante en el negocio de alimentación y bebidas, infraestructuras, servicios y energía. Presidente ejecutivo del grupo cervecero Damm y de Corporación Petrolífera Disa, Carceller Arce es también vicepresidente de la multinacional alimentaria Ebro Foods y de la constructora Sacyr.

