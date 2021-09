COACM y CSCAE apoyan la candidatura de Sigüenza y su entorno a Patrimonio Mundial Comunicae

viernes, 10 de septiembre de 2021, 15:07 h (CET) A iniciativa de la Junta directiva de la Demarcación de Guadalajara, el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla La Mancha y el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) han aprobado apoyar la candidatura de Sigüenza y su entorno a Patrimonio Mundial A lo largo de esta semana, en diferentes reuniones y juntas de sus órganos de gobierno, la Demarcación de Guadalajara del Colegio de Arquitectos, el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla – La Mancha y el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, han aprobado sucesivamente la propuesta de apoyar la candidatura de Sigüenza y su entorno como Patrimonio Mundial, por su singularidad e importancia.

En enero de 2020, en el Castillo–Parador Nacional de la Ciudad del Doncel, el Ayuntamiento de Sigüenza y la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha anunciaban, en un acto presidido por Emiliano García Page, la presentación de la candidatura de Sigüenza a Patrimonio Mundial.

Tras más de un año de intenso trabajo, el Consejo Rector de la Candidatura ha sentado las bases del Plan Estratégico que la rige. La junta directiva de la Demarcación de Guadalajara, en una reunión celebrada este pasado martes, decidió apoyar la candidatura de la que sería la primera comarca de Guadalajara en conseguir la distinción de Patrimonio Mundial.

Después de estudiar detenidamente el Plan Estratégico, y llegar a la conclusión que es un proyecto que aportara grandes beneficios en cuanto a rehabilitación, recuperación y conservación del patrimonio en la provincia, y que además, supondrá un importante impulso económico para un amplia área geográfica notablemente afectada por la despoblación, la junta directiva de la Demarcación de Guadalajara ha considerado que, incluso aunque no se llegara a conseguir el objetivo de ser catalogada como Patrimonio Mundial, el apoyo bien merece la pena para poner en valor todos los aspectos que la Candidatura plantea en el citado Plan Estratégico.

El resultado de la votación en la junta directiva de la Demarcación de Guadalajara se dio traslado a la Junta de Gobierno extraordinaria del COACM, celebrada el miércoles 8 de septiembre, cuyos dos únicos puntos en el orden del día fueron apoyar la candidatura de Sigüenza ratificando la decisión de la Demarcación de Guadalajara y dar traslado de la misma al consejo superior, y aprobar la creación de un grupo de trabajo de defensa del patrimonio dentro del COACM.

“En el Consejo Superior de Arquitectos de Castilla–La Mancha, ya existe un grupo de ciudades patrimonio, creado a iniciativa de la demarcación de Toledo del COACM, del que forman parte todos los presidentes de demarcación donde hay ciudades patrimonio mundial. Pero muchos colegiados reivindican la necesidad de defender el valor de aquellos lugares que, a pesar de no estar reconocidos como entornos o ciudades patrimonio, son considerados conjuntos históricos o tienen un valor singular” explica Elena Guijarro, decana del COACM.

Así, este grupo de defensa del patrimonio pretende realizar un trabajo transversal, que vele de igual manera por el patrimonio de todos los lugares de la región. “En la actualidad, las posibilidades que nos ofrecen los medios telemáticos facilitan el trabajo y nos acercan. Creemos que de esta manera vamos a tener mucha más fuerza y que, además, servirá como grupo de apoyo para trasladar las propuestas a este respecto al Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España”, continúa Guijarro.

Asimismo el Pleno del CSCAE se reunía ayer jueves 9 de septiembre, tratando en uno de sus puntos el apoyo a la Candidatura de Sigüenza a propuesta del Colegio de Castilla–La Mancha. El proyecto ha sido presentado y defendido ante el Pleno del Consejo Superior por la propia decana del COACM, Elena Guijarro.

En el Pleno se ha acordado igualmente que la siguiente sesión, correspondiente al mes de octubre, y prevista para el día 14 de ese mes, se celebre en de Sigüenza, reuniendo a los miembros presencialmente o de manera telemática y así poder conocer de primera mano la labor del Consejo Rector de la Candidatura y apoyarla abiertamente de una manera presencial.

“Como dice el presidente del Consejo Rector de la Candidatura de Sigüenza a Patrimonio Mundial, Antonio Fernandez-Galiano, la meta está en el camino, por eso la Demarcación de Guadalajara y consecuentemente el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha han querido sumarse y mostrar todo su apoyo a esta iniciativa que se consiga o no, ya está desando sus frutos en la comarca”, concluye la decana del COACM.

