Camas articuladas de Mi Colchón

viernes, 10 de septiembre de 2021

Las camas articuladas, también conocidas como camas eléctricas u ortopédicas son utilizadas en muchos casos, por personas con patologías como problemas en la columna vertebral, circulatorios, estomacales o por aquellas que están convalecientes y necesitan cuidados especiales. No obstante, en la actualidad son demandadas por el público en general por ser cómodas, adaptables y por los diversos usos que se les puede dar. La tienda Mi Colchón tiene una variedad de modelos para todos los requerimientos, incluso cuentan con una línea profesional para individuos con condiciones físicas particulares.

Evita los problemas derivados de las malas posturas al dormir Las personas buscan las camas articuladas porque se han convertido en una de las mejores opciones para descansar de forma confortable y conciliar fácilmente el sueño profundo. Pero no solo son un aposento para dormir, además, sus características ergonómicas y reclinables permiten que sea el lugar ideal para ver televisión, leer un libro y hasta para trabajar.

Una cama articulada puede adaptarse a la posición que prefiera la persona que repose en ella. En ese sentido, resulta eficaz para evitar los dolores de cuello y espalda y la rigidez que se produce en el cuerpo a raíz de malas posturas al dormir.

Es muy importante combinar una cama articulada con un colchón cómodo y de muy buena calidad para que el placer sea pleno. Por otra parte, este tipo de camas son de gran ayuda para aquellas personas que sufren de alguna enfermedad y que necesitan pasar la mayoría del día acostadas y de reposo, permitiéndoles ir cambiando de posición. Además, también resultan ser el método más cómodo para quienes cuidan de un paciente, ya que se puede adaptar para la hora de las comidas y el aseo personal.

Múltiples modelos de camas articuladas La tienda Mi Colchón tiene una variedad de camas articuladas y colchones de la más alta calidad con diferentes características para que cada individuo elija la que más se adapte a lo que necesita. Además, algunos productos tienen atractivos descuentos.

Quienes estén buscando una cama de este estilo puede elegir entre un Somier Articulado Manual, elaborado en acero con láminas de madera de hayas vaporizadas para evitar la humedad; un Somier Articulado Luxe o un Somier Articulado Motor con un sistema de elevación silencioso y potente con batería de seguridad que evita fallos de corriente, entre otros modelos de lujo que pueden ser de doble motor, con refuerzo lumbar, con somier eléctrico, con sistema regulador de firmeza de dos posiciones, con sistema de suspensión avanzado y muchas más características.

