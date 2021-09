Kopernico Eventos: la mejor opción en actividades de Team Building y eventos corporativos Emprendedores de Hoy

Cuando la motivación, la comunicación y la colaboración se unen, las consecuencias solo pueden ser positivas. En este sentido, los eventos corporativos de Team Building juegan un papel protagonista, ya que permiten a los empleados incentivar una cultura de equipo productiva mientras se divierten y aprenden valores laborales y personales.

Poner en marcha una jornada de eventos internos para empresas, requiere de planificación y detalles clave que cumplan los objetivos deseados y empresas como Kopernico Eventos destacan en este sector, porque llevan más de 10 años de experiencia especializándose en la creación de eventos de Team Building originales, creativos y con alto valor que ayudan a las empresas a crear equipos de trabajo sólidos y eficientes.

Los eventos corporativos de Team Building aseguran equipos más productivos La coordinación y la formación de equipos de trabajo se ha convertido en un elemento fundamental en las empresas. No se pueden obtener mejores resultados si un equipo está desmotivado o no trabaja de manera coordinada. Es por eso que las compañías invierten en actividades corporativas internas para fortalecer las comunicaciones entre los departamentos de la empresa y ayudar a los empleados a desarrollar habilidades personales que generen un cambio general.

Kopernico Eventos es una compañía que durante años ha entendido las necesidades que tienen los equipos de trabajo y se dedican a crear actividades especiales y personalizadas para mejorar el comportamiento de los empleados, ayudando a las empresas a mejorar la resolución de problemas, fortalecer la responsabilidad personal de cada miembro de la compañía y crear un clima más sano y motivado dentro de la organización.

Para garantizar que los objetivos se cumplan, Kopernico tiene un catálogo de más de 140 actividades grupales que se adaptan a los objetivos de cada empresa como talleres, rutas gastronómicas y turísticas, gincanas, cursos y talleres, formación y coaching, cluedos, entre muchos otros eventos, disponibles en modalidades indoor y outdoor. Además, unidos a la tecnología y la digitalización, ofrecen organización de eventos, cursos y formaciones online a través del servicio streaming acortando así las distancia entre los equipos de trabajo para estrechar lazos de compañerismo y mejorar las relaciones interpersonales.

De la idea a la realidad con Kopernico El valor diferencial de la propuesta de servicio de Kopernico se basa en hacer realidad las ideas del cliente, cuentan con un equipo propio de producción de eventos que se dedican a tematizar las actividades que las empresas han soñado con innovación, procurando ir un paso más allá de lo que esperan sus clientes.

La amplia trayectoria en el sector de eventos que Kopernico ha obtenido a lo largo de los años les ha permitido ser un equipo flexible y adaptable a todo tipo de empresa de cualquier tamaño e industria. Además, ofrecen un servicio global para organizar eventos tanto en España (en pequeñas y grandes ciudades) como en diversos países de Europa, porque cuenta con una red de aliados que hace posible que las empresas puedan llevar a cabo eventos inolvidables en el lugar que prefieran.

