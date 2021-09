Speedrem y sus remolques de segunda mano Emprendedores de Hoy

miércoles, 8 de septiembre de 2021, 12:44 h (CET)

Acciones como los traslados de mercancía o de producto, las mudanzas o las movilizaciones de equipos o vehículos pequeños precisan cierta seguridad, además de un mecanismo que funcione perfectamente, evitando incidentes. Por eso, la mayoría de estas actividades requieren un remolque para poder realizarse.

Remolques Speedrem aprovechó esta necesidad y, además de ofrecer un excelente servicio brinda la mejor calidad en remolques de segunda mano, personalizados y nuevos, así como repuestos y piezas cambiables. Hoy en día, cuentan con más de 200 modelos en remolques expuestos en su página web, dirigidos a cubrir las necesidades de sus clientes.

Remolques de segunda mano personalizados Sea cual sea el tipo de remolque que el cliente necesite, lo importante es asegurar que cumpla todas las características y exigencias de seguridad requeridas para que la movilización sea exitosa. Una de las cualidades de los remolques de Speedrem es que son fabricantes, elaboran remolques de segunda mano a medida según la necesidad del cliente particular o profesional. Sus remolques son de tipo carga, basculantes, de furgón chapa lisa, furgón chapa plegada, además de remolques para motos, Quad, Buggy y portavehiculos. Además, disponen de remolques destinados a la movilización de animales como caballos y perros. Así, Speedrem ofrece soluciones rápidas, ya que cuenta con un amplio stock listo para ser comprado.

Remolques de segunda mano con todos los accesorios de repuesto y servicio de reparación No solo se han especializado en la fabricación de remolques personalizados para diferentes sectores del mercado, sino que además cuentan con un servicio profesional de reparación y ventas de repuestos para remolques de segunda mano de distintos tipos. Su entrega de recambios no tarda más de 24 horas en llegar, estableciéndose como la mejor opción para aquellas personas que necesitan una respuesta inmediata.

Los remoques son la mejor opción para facilitar el trabajo y el traslado de cientos de productos, artefactos, vehículos y hasta de animales, que necesiten ser llevados de un lugar a otro de la mejor manera. Remolques Speedrem se ha encargado de personalizar y adaptar cientos de modelos de remolque, cubriendo las necesidades de sus clientes, además de disponer de un plan de financiamiento y ofertas especiales.

Speedrem cuenta con más de 15 años en el mercado de los remolques y tiene una página web donde se puede encontrar toda la información necesaria acerca de sus productos y los métodos de compra.

