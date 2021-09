Elegidas las 16 finalistas del 3º bootcamp internacional de MIDE para España, México, Perú y Chile Comunicae

jueves, 9 de septiembre de 2021, 15:46 h (CET) Madrid Innovation Driven Ecosystem (MIDE), la plataforma de conexión entre los principales agentes para impulsar el ecosistema de innovación y emprendimiento madrileño, ha dado a conocer las 16 startups finalistas que participarán en su tercer Bootcamp internacional del 13 al 21 de septiembre. Las startups, procedentes de España, México, Chile y Perú, pertenecen a los sectores de Salud, Foodtech, Fintech, Movilidad, Industria 4.0 e Infraestructuras MIDE (Madrid Innovation Driven Ecosystem) -la plataforma de conexión entre los principales agentes para impulsar el ecosistema de innovación y emprendimiento madrileño- ha dado a conocer las 16 startups finalistas que participarán en su tercer Bootcamp internacional, que tiene lugar del 13 al 21 de septiembre.

Los proyectos seleccionados proceden de España, México, Chile y Perú, cuatro por cada país. Es la primera vez que MIDE abre el programa a la participación de nuevos países en Latinoamérica, además de México, y también a las startups madrileñas.

Las 16 startups pertenecen a los sectores de Salud, Foodtech, Fintech, Movilidad, Industria 4.0 e Infraestructuras y son las siguientes (por orden alfabético):

Agroware (México) : ayuda a modernizar a las empresas agrícolas con software amigable y fácil de usar para llevar la administración, la producción, el control de calidad y la trazabilidad.

: ayuda a modernizar a las empresas agrícolas con software amigable y fácil de usar para llevar la administración, la producción, el control de calidad y la trazabilidad. Apphive (México): plataforma web que permite generar aplicaciones complejas, como plataformas de delivery con rastreo de pagos, a una fracción de su coste y en menor tiempo.

plataforma web que permite generar aplicaciones complejas, como plataformas de delivery con rastreo de pagos, a una fracción de su coste y en menor tiempo. BloomAlert (Chile): plataforma SaaS para la gestión del riesgo oceanográfico basada en información satelital.

plataforma SaaS para la gestión del riesgo oceanográfico basada en información satelital. Chattigo (Chile): mejora la calidad de respuesta de las empresas a sus clientes por medio de Atención Humana e inteligencia Artificial aplicada a ChatBots.

mejora la calidad de respuesta de las empresas a sus clientes por medio de Atención Humana e inteligencia Artificial aplicada a ChatBots. Chazki (Perú): plataforma para el servicio B2B de delivery para aquellos lugares en Latinoamérica que tienen necesidad de cubrir la logística de última milla.

plataforma para el servicio B2B de delivery para aquellos lugares en Latinoamérica que tienen necesidad de cubrir la logística de última milla. C OLFEED 4Print (España): spin-off del CSIC, dedicada a la fabricación y comercialización de filamentos funcionales para la impresión 3D.

spin-off del CSIC, dedicada a la fabricación y comercialización de filamentos funcionales para la impresión 3D. eBombo (Perú): crean actividades virtuales para potenciar el entretenimiento dentro de las empresas y también gestionan torneos de esports.

crean actividades virtuales para potenciar el entretenimiento dentro de las empresas y también gestionan torneos de esports. Finsmart (Perú): fintech peruana que une a pymes con necesidad de liquidez y a inversores que buscan invertir en sus facturas por cobrar (crowdfactoring).

fintech peruana que une a pymes con necesidad de liquidez y a inversores que buscan invertir en sus facturas por cobrar (crowdfactoring). FractalUp (Perú): plataforma all-in-one instrumentada, flexible y auto-configurable en la nube, responsable desde la conservación del conocimiento y la identificación de talento hasta la supervisión en tiempo real.

plataforma all-in-one instrumentada, flexible y auto-configurable en la nube, responsable desde la conservación del conocimiento y la identificación de talento hasta la supervisión en tiempo real. Fracttal SPA (Chile): sistema de mantenimiento de activos en la nube de Microsoft Azure y AWS, que permite llevar todo tipo de documentación y trazabilidad de las órdenes de trabajo y planes de mantenimiento, información en tiempo real, gestión de garantías y documentos.

sistema de mantenimiento de activos en la nube de Microsoft Azure y AWS, que permite llevar todo tipo de documentación y trazabilidad de las órdenes de trabajo y planes de mantenimiento, información en tiempo real, gestión de garantías y documentos. Has-IT (México): plataforma de IoT que permite monitorear procesos, reducir pérdidas y mejorar la administración.

plataforma de IoT que permite monitorear procesos, reducir pérdidas y mejorar la administración. La Más Mona (España): empresa líder en alquiler de moda femenina.

empresa líder en alquiler de moda femenina. Logiety (México): pioneros en el uso de machine learning en la clasificación arancelaria a seis dígitos del sistema armonizado de la OMC.

pioneros en el uso de machine learning en la clasificación arancelaria a seis dígitos del sistema armonizado de la OMC. M eep (España): ofrece soluciones MaaS que integran todos los modos de transporte disponibles en una única plataforma y que permite a los usuarios planificar, reservar y pagar rutas multimodales.

ofrece soluciones MaaS que integran todos los modos de transporte disponibles en una única plataforma y que permite a los usuarios planificar, reservar y pagar rutas multimodales. Soquimat (Chile): empresa de base científica tecnológica que está desarrollando un smart coating, que incorpora nanopartículas.

empresa de base científica tecnológica que está desarrollando un smart coating, que incorpora nanopartículas. Tantum (España): plataforma de pagos que integra las diferentes soluciones de e-wallets digitales en los comercios de a pie de calle, tiendas online, redes sociales, Ecommerce… Los proyectos seleccionados participarán en una formación intensiva gratuita con especialistas con experiencia internacional y mentorías especializadas del 13 al 20 de septiembre. Esta formación les permitirá avanzar en sus proyectos y está orientada al crecimiento a través de la internacionalización. Además, seis startups de entre todas las participantes serán elegidas para presentarse en una Pitch Session abierta el 21 de septiembre. Del 22 de septiembre al 8 de octubre se llevarán a cabo las reuniones con empresas e instituciones españolas y latinoamericanas para explorar sinergias y oportunidades de negocio.

Este bootcamp es una iniciativa de conexión de MIDE, en colaboración con su socio TheCUBE y en la que participan partners institucionales de los cuatro países participantes: la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid de España; Bancomext y Nafin de México; Utec Ventures, Emprende UP y The Board de Perú, y ProChile de Chile.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.