Rotolia estará presente en Equiplast 2021

miércoles, 8 de septiembre de 2021, 18:02 h (CET) Del 14 de septiembre y hasta el sábado 18 en la Fira de Barcelona Rotolia, estará presente una vez más en Equiplast, el Encuentro Internacional del Plástico y del Caucho que se celebrará a partir del martes, 14 de septiembre y hasta el sábado 18 en la Fira de Barcelona. En un stand situado en el pabellón 3, nivel 0, calle D, Stand 40, Rotolia presentará todas sus novedades de proyectos y su apuesta por el futuro del plástico, combinando innovación y sostenibilidad y mostrará a profesionales y visitantes sus proyectos en diferentes sectores de la industria.

Con una ubicación estratégica en Valencia y buenas conexiones por tierra, mar y aire, Rotolia presentará en Equiplast cómo es capaz de trabajar en la fabricación de piezas plásticas para terceros con cuatro de las tecnologías termoplásticas más utilizadas, en función de cada proyecto: rotomoldeo, inyección, soplado y termoconformado.

Rotolia dará a conocer en Equiplast cómo puede dar asesoramiento integral a los clientes en cualquier fase del proyecto: en la idea inicial, el diseño en 3D o la fabricación. Si el cliente lo requiere, puede personalizar el etiquetado y el packaging del producto. Es decir, puede entrar a trabajar en cualquier fase del proyecto.

En Equiplast, exhibirá su compromiso con el medio ambiente. Desde hace ya tres años, toda la producción de Rotolia es 100% recuperable. La cáscara de arroz y la cáscara de almendra son aditivos naturales que forman parte del día a día de Rotolia para contribuir a un planeta más sostenible. Rotolia garantiza la procedencia, trazabilidad y custodia de todos los residuos y puede utilizar varias de las tecnologías termoplásticas en un mismo proyecto para hacer realidad los proyectos de los diferentes clientes y hacer realidad el eslogan: Rotolia, new concept in plastic.

Más información: www.rotolia.com

