El programa #EmergenciaPorElEmpleo de Fundación Adecco se activa en Gipuzkoa

miércoles, 8 de septiembre de 2021, 15:04 h (CET) Con un itinerario laboral destinado a parados mayores de 45 años, los beneficiarios se pueden inscribir hasta el 17 de septiembre. El proyecto #EmergenciaPorElempleo tiene como misión favorecer la inclusión laboral de las personas más vulnerables. En esta ocasión, se pone en marcha un itinerario de empleo personalizado, dinámico y flexible compuesto de sesiones de orientación individualizada, acciones grupales y formación transversal y técnica En una época tan complicada como la que se sigue atravesando, la Fundación Adecco refuerza en Gipuzkoa el proyecto #EmergenciaPorElEmpleo con el objetivo de lograr la integración sociolaboral de personas paradas mayores de 45 años.

Puesto en marcha en junio de 2020, este proyecto se creó en un contexto económico y social muy delicado, que sigue vigente más de un año después. La crisis provocada por la COVID-19 ha golpeado en mayor medida a las personas en riesgo de exclusión, como los mayores de 45 años en situación de paro de larga duración, que ya pasaban por dificultades antes de la pandemia. Además, el desempleo sigue afectando a sectores esenciales y generando situaciones de extrema vulnerabilidad que podrían aumentar las cifras de exclusión y pobreza en el País Vasco.

En el segundo trimestre de 2021, la población de entre 45 y 54 años representaba el 23,7% del total de parados de toda la comunidad autónoma. Un aumento de casi cuatro puntos respecto a 2020, cuando se situaba en el 19,9%. Además, los mayores de 45 años han sido el segundo grupo más impactado por el desempleo: 10 000 personas en este tramo de edad se han sumado a las listas del paro. Una cifra solo superada en la región por los menores de 30.

Ante esta situación, el programa #EmergenciaPorElEmpleo, ha puesto en marcha en Gipuzkoa un itinerario de empleo personalizado, dinámico y flexible compuesto de sesiones de orientación individualizada, acciones grupales y formación transversal y técnica. Está dirigido a 40 personas desempleadas mayores de 45 años empadronadas en el territorio guipuzcoano. Las acciones de orientación y formación se llevarán a cabo en las poblaciones de Irún, Hondarribia, Lasarte-Oria y Andoain; todas ellas, poblaciones con tasas de desempleo por encima o muy cercanas al 10% (la media de la provincia se sitúa en el 8,2%), y que se han visto incrementadas para este grupo de edad en concreto.

En la provincia de Gipuzkoa la tasa de paro entre las mujeres ha alcanzado en el segundo trimestre de este 2021 el 10,35%. Una cifra que prácticamente duplica a la de los hombres, que se sitúa en el 5,33%. Ya que el paro es más acusado entre las mujeres guipuzcoanas, el objetivo es que el 65% de las plazas del programa sea para ellas.

Montse Izaguirre, directora regional de la Fundación Adecco en País Vasco, ha querido poner en valor la importancia de programas como el que se pone en marcha bajo la iniciativa #EmergenciaPorElEmpleo: “Aún en proceso de recuperación ante las consecuencias derivadas de la crisis de la COVID-19, muchas personas están viendo mermadas sus opciones de empleabilidad, ya sea porque pertenecían a sectores que se han visto especialmente golpeados en los últimos tiempos o porque ya partían de una situación de desempleo que no hace más que cronificarse”. Izaguirre resalta que esta situación es especialmente preocupante para parados mayores de 45 años: “Si no se llevan a cabo medidas para apoyar su empleabilidad, estas personas se enfrentan a situaciones de extrema vulnerabilidad. El empleo de larga duración, una vez agotadas las prestaciones, lleva a estas personas a un alto riesgo de pobreza”.

Talento sénior: mucho que ofrecer

El programa tendrá una duración de siete meses (hasta marzo de 2022), y las inscripciones están abiertas para los candidatos hasta el próximo 17 de septiembre. El objetivo final es que los participantes desarrollen habilidades y competencias personales, técnicas y laborales para aumentar sus opciones de empleabilidad; en concreto, recibirán formación en las siguientes áreas: auxiliar de almacén y manejo de carretilla y limpieza hospitalaria y residencias. La formación la llevará a cabo la entidad Fondo Formación Euskadi, con larga y contrastada trayectoria y experiencia en estos ámbitos formativos y en permanente contacto con el tejido empresarial de las comarcas objeto de actuación.

Este programa está diseñado para acompañar en la búsqueda de empleo a personas beneficiarias desde el inicio hasta la inserción en el mercado laboral. Una unidad de apoyo a la inclusión realizará con ellos un seguimiento para el sostenimiento del puesto de trabajo, valorando las necesidades de cada uno de los participantes del programa (situación personal, económica, laboral, etc.).

Para el desarrollo de este programa, la Fundación Adecco cuenta con el apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa y con la colaboración de la Fundación Fondo Formación, enmarcado dentro de la estrategia Elkar-EKIN LANEAN. Dicha estrategia pretende situar a Gipuzkoa como territorio con menor desigualdad social, fomentando el empleo inclusivo y de calidad en el territorio. La convocatoria de ayudas de la Diputación Foral de Gipuzkoa para traccionar dicha estrategia cuenta también con la aportación económica de LANBIDE Servicio Vasco de Empleo.

Según Unai Andueza, director general de Proyectos Estratégicos de la Diputación Foral de Gipuzkoa, “El programa #EmergenciaPorElEmpleo se centra en un colectivo de interés preferente, y tiene como pretensión no solo orientar y formar a estas personas, sino conseguir activarlas dentro del mercado laboral. El hecho de que las acciones se vayan a desarrollar en diferentes puntos del territorio facilitará mucho que estas personas puedan seguir y concluir exitosamente el proyecto".

Por su parte, Amaia García Fernández, coordinadora de la Fundación Fondo Formación, ha resaltado que “resulta de gran importancia sensibilizar y concienciar a las empresas de cómo las personas trabajadoras mayores de 45 años pueden convertirse en un gran activo, ya que, por regla general, gozan de mayores competencias en cuanto al pensamiento estratégico, la sabiduría, la capacidad de deliberar, la facultad de racionalizar, etc. Además, suelen poseer una buena red de contactos y valoran mucho una oportunidad laboral ofreciendo lo mejor de sí mismas”.

Izaguirre agradece el apoyo de ambas instituciones y añade que: “Este es el camino para poner en valor el talento sénior. Los mayores de 45 años siguen siendo un factor crítico para la competitividad de las empresas y de la sociedad en general. No debemos olvidar que esta franja de edad está demostrando su dinamismo en una época de crisis sin precedentes. Ayudarlos a reinventarse y a explorar nuevas oportunidades son las mejores herramientas para que se reincorporen a un mercado laboral en el que aún tienen mucho que ofrecer”.

Sobre Fundación Adecco

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que asume el Grupo Adecco como líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo.

- Personas con discapacidad

- Mayores de 45 años parados de larga duración

- Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género

- Otros grupos en riesgo de exclusión social

